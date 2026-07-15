快訊

國道一號五堵交流道重大車禍！拖吊車、貨櫃車相撞 司機當場喪命

獨／舅舅周麟無預警離世享壽73歲 外甥痛別「我們都很難過」

被動元件連環爆！禾伸堂也爆違約交割 金額達3,326萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

創新板第二檔千金股現身 沛爾生醫飆漲停成功晉升

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」15日正式登場，生醫族群在展覽首日隨之同慶。其中，最受矚目的焦點沛爾生醫-創（6949）股價強勢攻上漲停板達1,025元，不僅創下歷史新高，更正式宣告成為台灣創新板成立以來，繼聯友金屬-創（7610）之後的第二檔千金股，同時帶動台股千金股檔數再度回升至50檔大關。

沛爾生醫主要研究免疫細胞療法抗癌與脂肪幹細胞治療，其自行研發的細胞新藥CAR-T製劑「PL001」已完成臨床二期試驗，目前正依據《再生醫療製劑條例》申請臨時藥證，目標在今年底或明年初取得上市許可。在產能與資金方面，公司獲得持股近20％的科技大廠緯創強力支持，雙方攜手成立「台灣細胞製造公司（tcmc）」，其新廠已於日前落成啟用，是台灣少數同時具備病毒載體與細胞治療產品製造能力的CDMO平台，每年可供應300名病患需求。

受新藥與新廠進度順利等利多激勵，沛爾生醫15日以959元跳空開高，隨後在買盤湧入下急拉至漲停板1,025元，市值達672.4億元。此外，搭配亞洲生技大展，創新板可以說成為生醫產業最高估值聚落，漢康-KY（7827）創掛牌以來同樣受到市場關注。

相關新聞

向「AI Foundry」轉型！力積電第2季財報亮眼 外資回頭狂掃5.4萬張

台股15日反彈，成功收復五日線，收在45,631.59點，上漲893.64點，漲幅2%。今日成交量前十名中漲勢最強的為力積電（6770），股價漲停至76.1元；成交值前十名的個股則大多大漲，表現最強的為南電（8046）、中美晶（5483），南電再創新高。而外資今日終止連四賣力積電，並回頭大買5.4萬張。

富邦金獲利／雙冠王！自結上半年大賺973億元、EPS 6.67元 創同期新高

富邦金（2881）2026年6月自結合併稅後純益94.9億元。累計今年前6月稅後純益973.4億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後純益(EPS)為6.67元。透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之股票處分損益，6月金控合計197.3億元...

昇達科、華通擺脫「併軌衛星」陰霾？低軌衛星概念股洗盤3成 專家揭雙雄長線買點

馬斯克旗下 SpaceX 今年6月風光在那斯達克掛牌，募資額度創下美股史上紀錄。 上市四天一度漲近七成，市值一度衝上2兆美元、擠進全球前五大公司，堪稱2026年最受矚目的「太空夢」。 但蜜月期過了一週就翻臉，股價從225美元高點一路重挫超過三成。SpaceX的大漲大跌，其實是低軌衛星題材多重矛盾的縮影。 一邊是未來長期看好的市場、被納入指數後湧入的被動資金買盤，但另一方面，SpaceX 作為題材的代表性個股，一方面是基本面淨虧損49億美元，後續仍有200億美元大舉融資的發債計畫。

油價短短兩周上漲近18% 石化原料報價跟漲 台塑化飆上70元

美伊衝突再次升溫，美國總統川普並警告，若德黑蘭拒絕重返談判，下周將攻擊發電廠、橋梁等基礎設施。國際油價進一步上漲，布蘭特原油盤中站上每桶86美元，7月以來已上漲將近18%。台塑化（6505）也自7月出現漲勢，15日一度大漲逾9%，衝上72.7元，創兩年多來新高。

海力士ADR 一夜狂飆27%再重燃記憶體！黃崇仁喊話、力積電強鎖漲停

南韓記憶體巨頭SK海力士ADR選擇權掛牌首日爆出巨量，股價狂飆逾27%，巴克萊更喊出330美元目標價，引爆全球記憶體多頭情緒。利多迅速傳導至台股，15日記憶體族群全面噴發，由力積電（6770）強鎖漲停領軍，華邦電（2344）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）同步亮燈，資金快速回流記憶體股。

黃崇仁喊 DRAM 缺貨、代工價續漲 力積電漲停帶旺華邦電、晶豪科

力積電（6770）董事長黃崇仁14日法說會直言，DRAM供給「非常缺」，隨市場供需持續吃緊，記憶體代工價格仍有上漲空間，並看好漲價與產品組合改善將推升獲利能力。樂觀展望點燃市場追價買盤，15日力積電率先亮燈漲停，資金隨即向DRAM製造及利基型記憶體設計族群擴散。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。