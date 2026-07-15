創新板第二檔千金股現身 沛爾生醫飆漲停成功晉升

台灣生技產業年度盛會「BIO Asia–Taiwan 亞洲生技大會」15日正式登場，生醫族群在展覽首日隨之同慶。其中，最受矚目的焦點沛爾生醫-創（6949）股價強勢攻上漲停板達1,025元，不僅創下歷史新高，更正式宣告成為台灣創新板成立以來，繼聯友金屬-創（7610）之後的第二檔千金股，同時帶動台股千金股檔數再度回升至50檔大關。

沛爾生醫主要研究免疫細胞療法抗癌與脂肪幹細胞治療，其自行研發的細胞新藥CAR-T製劑「PL001」已完成臨床二期試驗，目前正依據《再生醫療製劑條例》申請臨時藥證，目標在今年底或明年初取得上市許可。在產能與資金方面，公司獲得持股近20％的科技大廠緯創強力支持，雙方攜手成立「台灣細胞製造公司（tcmc）」，其新廠已於日前落成啟用，是台灣少數同時具備病毒載體與細胞治療產品製造能力的CDMO平台，每年可供應300名病患需求。

受新藥與新廠進度順利等利多激勵，沛爾生醫15日以959元跳空開高，隨後在買盤湧入下急拉至漲停板1,025元，市值達672.4億元。此外，搭配亞洲生技大展，創新板可以說成為生醫產業最高估值聚落，漢康-KY（7827）創掛牌以來同樣受到市場關注。