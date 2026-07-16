綠茵大秀科研專利原料

保健食品原料研發廠綠茵（6846）今（16）日將參加亞洲生技大展，現場展示逾20項國際特色保健原料。公司指出，保健市場已轉向以科研實證與產品差異化為導向，隨原料到生產的一站式整合服務發酵，加上潭子新廠產能陸續開出，有望大幅提升接單與量產能力，看好後續營運成長動能。

為滿足不同的市場需求，綠茵表示，此次參展針對代謝、美容、體力補給、熟齡運動及舒眠等主軸，展出多款科研專利原料。在指標性自研原料方面，「Insumate專利定序19肽」已獲全球首個美國FDA NDI（新膳食成分）認證並經輔助醫學學會認可，切入新陳代謝管理市場；「BeauSaki金絲燕燕窩萃取」（含BEU12胜肽）鎖定養顏美容應用；而「RabenLiv神仙菜萃取」與「MussLift藍貽貝萃取」，則分別針對現代人體力增強與運動營養等日常機能進行佈局。

除了展出多元原料，綠茵於展覽期間亦舉辦專業研討會，特別邀請韓國原廠專家來台，針對「beLP1後生元」於體重管理，以及植物乳酸桿菌「binmenrich PRO (AO55)」於皮膚保養的最新臨床研究進行探討，並於現場發表新一代視覺保健植物胜肽的研究成果。

對於市場競爭策略，綠茵表示，公司核心優勢在於整合國際優質原料與自主研發技術，目前已建立起從「原料創新、配方設計到ODM／CDMO生產」的一站式服務機制。展望未來，將持續以精準配方與行銷策略，鞏固國內外市場的競爭優勢。