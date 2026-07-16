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高端開發新疫苗 有斬獲

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

高端疫苗（6547）昨（15）日宣布，該公司旗下「多價型腸病毒疫苗開發計畫」獲財團法人醫藥品查驗中心（CDE）評選為「中心指標案件（IDX）」，並取得衛福部食藥署（TFDA）「藥品專案諮詢輔導」資格。為第二代多價型腸病毒疫苗開發，再添一筆新進度。

高端表示，該計畫將透過早期法規科學諮詢、臨床開發策略討論及化學製造管制（CMC）相關議題溝通，強化第二代多價型腸病毒疫苗的整體開發規劃，並期待提升後續法規審查與溝通效率。

高端指出，腸病毒長期為影響嬰幼兒健康的重要感染性疾病之一；由於單一型別疫苗無法涵蓋所有主要流行腸病毒型別，能針對多種重要血清型提供保護潛力的多價型腸病毒疫苗，具有明確的公共衛生開發價值。透過此次納入CDE中心指標案件及取得TFDA藥品專案諮詢輔導資格，公司期盼能在臨床試驗設計、品質開發策略、製程與分析方法規劃，以及後續法規申請路徑上，與法規科學專家進行更有效率的溝通與對接。

高端表示，以既有EV71疫苗開發及國際法規經驗為基礎，朝向提供涵蓋更多主要流行型別之腸病毒預防選項努力。

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