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捷流接單看到明年第1季

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

國內閥門龍頭大廠捷流閥業（4580）受惠半導體、電子及高科技廠務訂單暢旺，目前捷流整體接單能見度已看到明年第1季。捷流憑藉近年積極深化多元產業接單能力，並持續投入高壓、高溫、低洩漏等嚴苛工況所需的關鍵閥門技術，以掌握新一輪擴建潮商機。

捷流指出，AI、高效能運算、先進製程與高階電子製造需求持續擴大，全球半導體與高科技電子產業正進入新一輪資本支出與廠務系統升級周期，也推升捷流整體訂單能見度維持六至八個月的水準。尤其，高科技廠房對廠務系統穩定性、安全性及流體控制精準度的要求同步提升。

捷流可依不同產業工況提供流體開關、阻斷與控制等解決方案，並已成為國際主要半導體晶圓大廠及電子廠合格供應商，奠定集團拓展半導體及高科技客戶接單的重要基礎，後續隨著高科技客戶擴廠與廠務升級專案延續，有助於墊高整體訂單量能。

展望未來，捷流表示，在全球能源轉型、船舶低碳升級、半導體產業持續擴張，以及電子製造廠務需求提升等趨勢帶動下，捷流除掌握各產業發展機會，同時深化高階閥門技術研發、優化產能配置與生產效率，有望穩健提升公司 在高階流體控制市場的競爭力。

半導體

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