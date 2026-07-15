華鉬現增 每股暫定120元

鉬、釩等稀有金屬大廠華鉬（6990）表示，釩價今年以來平均較去年同期上漲約10%至15%，明年釩價，認為應該會比今年好。至於鉬價，今年以來漲幅至少兩至三成。華鉬認為，半導體現階段對鉬有需求，評估明年鉬價有望再迎一波顯著漲勢。

華鉬董事會昨（15）日決議通過，辦理現金增資發行新股案，預計發行股數250萬股，發行價格暫定每股120元，此次增資主要用於償還銀行借款及充實營運資金，將報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、繳款期間等相關事宜。

在新材料布局逐步受到市場關注之際，華鉬營運同步升溫，6月合併營收重返2億元大關、達2.02億元，年增101.9%；累計上半年合併營收9.51億元、年增66.2%，反映高值化產品出貨增加，也顯示營運表現與鉬、釩價格走勢正向連動。

法人認為，華鉬一方面受惠非中系關鍵金屬供應鏈重組，另一方面提前布局半導體級鉬材料，營運已逐步展現成長動能。

華鉬指出，釩價能否出現明顯的復甦信號，主要仍看烏克蘭的災後重建商機，華鉬也觀察到，已有不少利益團體進入烏克蘭布局，相關效益確實有機會發酵，一旦發酵則可望持續二至三年。

另外，鉬目前非常吃緊且普遍缺貨，法人指出，鉬價今年大致維持現有表現，但若再配合半導體先進製程材料改用的預期性議題，明年很有機會看到鉬價大漲。

華鉬近二年積極開發美國市場建立海外成長引擎，並鎖定南美洲原物料來源，同時切入半導體供應鏈，透過研發半導體應用能力架構建立高純度、低雜質、批次品質一致性等，強化研發專案治理，大幅提高研發轉商業化成功率。