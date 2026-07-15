世紀揪伴 強攻無人機

世紀民生（5314）董事長張祐銘昨（15）日表示，公司近兩年投入上億元布局無人機領域，與國際大廠攜手，鎖定政府年度預算標案及國防、警政等應用市場，積極爭取國外大廠高階無人機及反無人機系統技術移轉，導入台灣落地生產，目標未來無人機業務營收占比提升至50%以上。

朝野各版本無人機條例將在今日展開初審，行政院長卓榮泰昨日表示，行政院即將提出第二批「國防無人機」採購相關條例，規劃自今年8月至民國120年底，編列最高2,100億元經費投入，希望獲得立法院的支持，共同強化我國軍工產業基礎。

不僅政府無人機相關二、三千億元的預算案，反制無人機相關標案規模累計高達4,000億元，張祐銘表示，世紀民生已經與國際大廠完成技術合作，相關標案都不會缺席。

張祐銘表示，該公司也積極尋求適合併購的創新無人機企業標的，期許盡快有成果，不僅要爭取國內標案，也要跟無人機國家隊一起打世界盃。

張祐銘指出，今年7月及9月政府採購網預計仍有多項無人機相關標案釋出，公司將積極爭取政府單位及警政署採購案。目前公司已與國外技術供應商簽署技術移轉方案，未來將投入高階專業型無人機產品開發，爭取相關標案商機。

在產品布局方面，世紀民生已完成600公里中程無人機試飛，持續投入中程無人機研發；另外，針對政府先前已經確定推動的500億元各式無人機採購計畫，公司也積極投入量產載重型無人機開發。

張祐銘表示，目前無人機業務營收占比仍低於5%，但隨著標案陸續推進及量產規模擴大，未來希望無人機營收占比可提升至50%以上。

由於集團具備多元製造資源，旗下在台廠房面積超過5萬坪，已有一至兩處場域可作為無人機量產基地，具備承接大量訂單的能力。

除國內市場外，世紀民生也積極拓展海外應用，目前已有日本、菲律賓等國外客戶釋出小量生產訂單，並受委託開發農用無人機。

此外，公司近期亦投入繫留式無人機研發。張祐銘指出，繫留無人機可突破一般電池續航限制。目前已有多家客戶洽詢，公司也已申請經濟部相關補助計畫。

在外部併購方面，張祐銘透露，公司目前正與三、四家無人機新創業者接洽，評估透過合作或併購方式，加速補足技術能力與產品布局。