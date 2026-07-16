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大田高爾夫球具 出貨量逐月攀升

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導
大田董事長李孔文。 記者劉學聖／攝影
大田董事長李孔文。 記者劉學聖／攝影

高爾夫球具代工大廠大田（8924）7月份開始為美系品牌商客戶出貨新款式產品，出貨量逐月提升的同時，加上日系客戶也將隨後跟進，第4季可望進入出貨旺季。該公司指出，今年下半年營運一定會比上半年好。

大田指出，在客戶群積極搶市的強烈企圖下，目前在手的樣品開發與設計案滿檔，整體接單氣氛明顯優於去年。以主力的美系品牌商來看，該公司是其全球唯一的球具代工廠；去年9月打造完成的越南B廠專為其生產毛利率的開球木桿，7月份開始少量出貨新款式產品，預計將可逐月拉高出貨量。

其次，日系品牌商客戶群也正相繼接洽安排新款式產品訂單，可望於第4季投產、出貨，對該公司下半年營運表現均是利多，有信心今年下半年營運將會比上半年好。

至於備受矚目的越南投資案，分為A、B兩個廠區採不同設置方式；B廠部分進度較快，因採用租賃方式，並以後段製程為主，規畫10萬支的球頭產能，已於2025年9月量產。

A廠部分，為大田的自有土地自建廠房，面積6.1萬平方公尺，規畫第一期先建兩棟工廠，年產能30萬支球桿頭產能。自去年5月動工後，今年5月已落成謝土，目前VIP爐等關鍵設備，陸續到位，整體進度符合預期，最快今年10月起進行試產階段。

未來隨著越南A、B兩廠整合，將使公司具備完整越南製造能力，有助承接更多出口至美國的訂單。據了解，以往大田的部分客戶因該公司越南生產基地僅具後段產能而有所顧慮；如今，越南前後段設備即將完備，已有多家美國與日本品牌客戶密集來訪，顯示對大田越南新廠的高度期待。

另外，大田並透露，旗下研發單位已成功開發出航太級的碳纖維金屬複合材料，具有擊球回饋感紮實、高容錯率，以及提升擊球精準控球性等優點，歷經品牌商們測試作業，甚獲好評，正陸續洽談未來的新款式產品導入此新材料，將可對營運表現進一步加持。

越南

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