南山人壽獲利／上半年賺308.7億元、年增114.5% 淨值衝破5,600億元

南山人壽15日公布6月及上半年獲利，6月份合併稅後純益約為11.5億元，月減80.6%、年減89.8%，主要反映保險合約服務利潤穩定攤銷及經常性收益貢獻；累計今年上半年合併稅後純益約為308.7億元，較去年同期成長114.5%，亦創下2023年以來同期新高。截至6月底，南山人壽淨值已較年初增加逾2,600億元，逾5,600億元，展現卓越的營運實力。

保險業務方面，南山人壽指出，今年6月以理財型、高保障型商品及投資型年金為銷售主力，並聚焦銷售高價值保險商品，有助累積CSM；加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。

國人平均壽命不斷延長，南山人壽積極布局兼顧保障健康及財務安全的多元商品，協助保戶迎向高齡與百歲人生。今年3月推出重磅商品「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險(WEHS)」後，市場需求持續強勁；另近期推出的「南山人壽美好十光美元養老保險(U1P10E3)」，以美元配置加上固定利率，可作為保戶因應百歲人生的核心配置之一，市場反應佳，進一步推升銷售表現，共同挹注業績成長動能。