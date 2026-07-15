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中華資安自結上半年營收、獲利雙創高
中華資安（7765）15日公布2026年上半年自結損益，6月營收1.88億元，月增25.6%，年增6.4%；上半年累計營收11.82億元，年增21%，累計稅後淨利2.51億元，年增13%，每股純益6.16元。
推估第2季營收5.85億元，季減2%，年增26.3%，稅後淨利1.13億元，季減18%，年增15.3%，每股純益2.78元。
中華資安表示，上季在上網資安、SOC資安監控服務等持續性營收業務穩健增長之外，主要受惠於AI技術快速發展，企業重視自身曝險，促使滲透測試、紅隊演練等資安檢測服務需求大幅成長；此外，企業開始重視AI治理，公司順勢推出「AI Archway」（AI 安檢通道）新產品，滿足企業AI治理與管理的剛性需求，上半年營收與獲利雙創歷史新高。
中華資安自行研發的「AI Archway」，利用在電腦上安裝瀏覽器擴充功能或端點軟體，搭配AI閘道管控形成AI治理系統，防制機敏資料外洩，機敏資料「脫敏」後使用外部AI服務，收到回應後「逆脫敏」回到原先作業流程；也可以針對外部AI回應過濾有害內容，形成護欄；可管控Token使用量、並防止被繞過；更可以透過系統儀表板了解企業使用AI的合規狀況與風險。
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