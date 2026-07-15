快訊

黃仁勳東京闢謠！強調Vera Rubin晶片已生產 指稱延誤的報導不實

波及業者家數暴增！食藥署曝1006家下游業者受影響 合計回收逾7600公噸

影／基隆市府爆弊議員、官員及廠商勾結涉綁圍標 謝國樑回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

威世波16日登錄興櫃 中壢新廠第4季挹注營收動能

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

光通訊大廠威世波（7930）將於2026年7月16日正式登錄興櫃。威世波實收資本額為3.38億元，主辦承銷商為永豐金證券。為因應AI資料中心及高速光通訊市場需求持續成長，威世波中壢新廠總投資金額約4.5億元，預計於今年10月正式啟用，並可望自第4季開始挹注營收。

威世波成立於2005年，長期深耕高速光通訊及網路通訊領域，專注於高速光通訊產品的研發、製造與銷售，產品應用涵蓋AI資料中心、雲端服務供應商（CSP）、高效能運算（HPC）及高速交換器等市場。

威世波中壢新廠將成為公司推動高速光通訊產品垂直整合的重要基地，除擴增研發與營運空間外，亦將建置CW Laser Chip及Chip on Carrier（CoC）先進封裝產線，串聯CW雷射晶片、CoC先進封裝與高速光模組等關鍵製程，進一步完善自主製造能力，提升新產品導入、驗證及量產承接能力，全面強化公司於AI高速光通訊市場的競爭優勢。

展望未來，隨著800G、1.6T、CPO及矽光子等新世代光通訊技術快速發展，威世波將憑藉完整的垂直整合優勢與產能布局，積極掌握AI資料中心升級及高速傳輸需求持續提升所帶來的市場商機，迎接2027年高速光通訊市場新一波成長動能，持續提升營運規模與市場競爭力。

相關新聞

向「AI Foundry」轉型！力積電第2季財報亮眼 外資回頭狂掃5.4萬張

台股15日反彈，成功收復五日線，收在45,631.59點，上漲893.64點，漲幅2%。今日成交量前十名中漲勢最強的為力積電（6770），股價漲停至76.1元；成交值前十名的個股則大多大漲，表現最強的為南電（8046）、中美晶（5483），南電再創新高。而外資今日終止連四賣力積電，並回頭大買5.4萬張。

富邦金獲利／雙冠王！自結上半年大賺973億元、EPS 6.67元 創同期新高

富邦金（2881）2026年6月自結合併稅後純益94.9億元。累計今年前6月稅後純益973.4億元，創下歷史同期新高紀錄，每股稅後純益(EPS)為6.67元。透過其他綜合損益按公允價值衡量(FVOCI)之股票處分損益，6月金控合計197.3億元...

昇達科、華通擺脫「併軌衛星」陰霾？低軌衛星概念股洗盤3成 專家揭雙雄長線買點

馬斯克旗下 SpaceX 今年6月風光在那斯達克掛牌，募資額度創下美股史上紀錄。 上市四天一度漲近七成，市值一度衝上2兆美元、擠進全球前五大公司，堪稱2026年最受矚目的「太空夢」。 但蜜月期過了一週就翻臉，股價從225美元高點一路重挫超過三成。SpaceX的大漲大跌，其實是低軌衛星題材多重矛盾的縮影。 一邊是未來長期看好的市場、被納入指數後湧入的被動資金買盤，但另一方面，SpaceX 作為題材的代表性個股，一方面是基本面淨虧損49億美元，後續仍有200億美元大舉融資的發債計畫。

油價短短兩周上漲近18% 石化原料報價跟漲 台塑化飆上70元

美伊衝突再次升溫，美國總統川普並警告，若德黑蘭拒絕重返談判，下周將攻擊發電廠、橋梁等基礎設施。國際油價進一步上漲，布蘭特原油盤中站上每桶86美元，7月以來已上漲將近18%。台塑化（6505）也自7月出現漲勢，15日一度大漲逾9%，衝上72.7元，創兩年多來新高。

海力士ADR 一夜狂飆27%再重燃記憶體！黃崇仁喊話、力積電強鎖漲停

南韓記憶體巨頭SK海力士ADR選擇權掛牌首日爆出巨量，股價狂飆逾27%，巴克萊更喊出330美元目標價，引爆全球記憶體多頭情緒。利多迅速傳導至台股，15日記憶體族群全面噴發，由力積電（6770）強鎖漲停領軍，華邦電（2344）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）同步亮燈，資金快速回流記憶體股。

黃崇仁喊 DRAM 缺貨、代工價續漲 力積電漲停帶旺華邦電、晶豪科

力積電（6770）董事長黃崇仁14日法說會直言，DRAM供給「非常缺」，隨市場供需持續吃緊，記憶體代工價格仍有上漲空間，並看好漲價與產品組合改善將推升獲利能力。樂觀展望點燃市場追價買盤，15日力積電率先亮燈漲停，資金隨即向DRAM製造及利基型記憶體設計族群擴散。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。