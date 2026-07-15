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昇達科以不超過17億元收購巨頻股權 擴大低軌衛星、毫米波通訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

昇達科（3491）15日董事會決議通過取得巨頻科技股權案，交易總金額為不高於17億元。本案完成後，包含昇達科原本所持有的股權，合計將持有標的公司超過51%股權，巨頻將成為昇達科之子公司。

巨頻資本額約1.6億元，去年營收約6億元，主要從事高頻高速互連產品之專業開發製造，產品涵蓋 RF/微波/毫米波連接方案、高速訊號模組等，廣泛應用於資料中心高速傳輸、航太/衛星、行動通訊、半導體等領域。

昇達科評估，本次投資將有助於強化昇達科在低軌衛星、毫米波通訊市場之產品組合、技術能力及客戶廣度，並配合中長期發展策略，提升整體營運韌性與成長動能。

昇達科表示，本案尚須完成簽約、交割條件成就、出售方之必要程序後始完成交割，預計於今年8月完成。若後續交易條件、交割時程或其他重要事項有重大變動，本公司將依相關法令規定即時辦理公告申報。

昇達科 航太

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