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熙特爾強攻AIDC商機 今年獲利拚再創新高
國內儲能系統大廠熙特爾-創（7740）受惠下半年持續認列高雄大型儲能案場收入、海外儲能業務入帳以及AIDC相關商機發酵，今年業績有望再創高峰，後市展望樂觀。
國內法人15日出具最新報告指出，熙特爾正從一次性EPC（工程總承包）業者走向經常性維運、營收穩定性提升的道路，營運模式有望出現新轉變，大幅降低對單一專案認列依賴，營收、獲利結構趨向健康。
法人表示，熙特爾憑藉完整的電池製造、系統整合及儲能案場建置能力，積極拓展國內外市場，海外部分目前已布局北美及日本儲能業務，預期相關營收將自第3季開始逐步發酵。
針對海外市場方面，熙特爾日前已宣布美、加合作夥伴取得美國市場首筆訂單，正式插旗北美市場；同時在日本市場方面也領先台廠取得JC-STAR 資安雙認證，成功卡位當地市場商機。
此外，熙特爾亦積極推動電池儲能櫃產品，挾高壓儲能系統1500VDC設計及生產優勢，結合自主開發EMS（能源管理系統）及BMS（電池管理系統），有效降低PUE（電力使用效率），可提供客戶從設備供應、系統整合、案場建置至後續維運管理的一站式解決方案，提升產品附加價值與客戶黏著度。
法人估計，隨高雄兩座E-dReg案場工程進度持續推進，熙特爾營收有望維持高成長，加上海外業績貢獻，預估今年全年營收有望接近120億元，約年增183%，每股純益則上看15.52元，續寫新猷。
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