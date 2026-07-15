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三商壽獲利／上半年賺51億元、EPS 0.87元 淨值突破千億元大關

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

三商美邦人壽公布今年上半年財報自結稅後純益為51.2億元，較去年同期大幅增加54億元，由虧轉盈，每股純益（EPS）為 0.87元。三商美邦人壽指出，上半年獲利亮眼主要受惠於台股大漲17,162點，提升該公司投資獲利，再加上CSM釋出貢獻穩定獲利。

此外，因今年上半年公債殖利率上升，使得其他綜合損益項下之保險財務收益或費用產生利益約307億元，加上國內外股市上漲造成金融資產未實現獲利增加222億元，使得今年6月底淨值突破千億，一舉來到1,200億元，較今年開帳日淨值增加553億元，淨值比亦提升至8.8%。今年上半年總資產達1.66兆元，較今年初成長4%。

三商美邦人壽今年上半年新契約保費收入（FYP）為281億元，初年度等價保費（FYPE）為55億元，分別較去年同期成長48%及26%，在保障型商品銷售方面，今年上半年長年期健康險FYP較去年同期大幅成長50%，利率變動型壽險FYP較去年同期成長10%；而投資型商品FYP為250億元，亦較去年同期成長51%。各項指標皆顯示該公司業務穩定的成長。三商美邦人壽未來仍將不斷推出各類健康險及傷害險等高CSM新商品，並隨著銀保通路之利率變動型壽險新商品陸續上線，展望未來將可有效快速累積CSM提供穩定獲利來源。

受惠於美國經濟強勁的基本面、財報優於預期及AI相關布局，該公司整體投資績效卓越，今年上半年淨投資獲利達199億元。外匯避險因採取彈性調節避險部位及AC攤銷新制影響，整體避險成本也呈現下降趨勢，外匯價格變動準備金持續厚實，截至6月底餘額也來到380.8億元高水位，未來將更能有效平穩匯率波動對損益及淨值的影響。綜觀整體，三商美邦人壽透過靈活且審慎的操作策略，使國內外權益收益明顯增加，避險成本下降，今年上半年整體投資收益表現亮眼。

三商美邦人壽與玉山金控股份轉換案已獲金管會同意，在引進金控資源奠定良好基礎之前提下，該公司未來將持續強化經營體質與資本韌性，配合市場變化調整資產配置；業務端則結合金控資源，延續優化商品銷售結構之策略方向，精進通路目標管理及業務推動效能。未來亦將持續加強風險管理機制，深化通路發展量能，長期發展樂觀可期。

三商美邦人壽

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