凱基證券輔導安富科技7月22日登興櫃 搶攻車用無線及AI智慧移動商機

凱基證券輔導的智慧車聯網與車用無線通訊解決方案供應商安富科技，在安富科技董事長蔡高忠帶領下，將於7月22日登錄興櫃，正式邁向資本市場新階段，為未來營運及全球布局注入成長動能。

凱基證券表示，隨著全球汽車產業朝AI定義汽車（AI Defined Vehicle, ADV）發展，以及AIoT、智慧座艙與智慧移動應用持續成長，安富科技深耕相關領域，憑藉無線通訊模組及軟硬體整合能力，切入國際車載系統一階供應商（Tier-1）及車廠原始設備製造商（OEM），成為新世代智慧移動發展不可或缺的重要解決方案提供者。

安富科技為車用無線通訊模組及軟硬體整合服務的專業供應商，主要客戶涵蓋國際車載系統一階供應商（Tier-1）及車廠原始設備製造商（OEM）。公司長期與國際主要晶片平台供應商合作，提供從晶片平台導入、模組設計、射頻調校、軟體協議棧（Software Protocol Stack）、驅動程式、測試驗證、產品認證到量產製造之一站式整合服務，協助客戶縮短產品開發時程，並滿足車用市場對穩定性、可靠度、長期供貨及量產一致性的高度要求。

目前安富科技產品廣泛應用於車載資訊娛樂系統、智慧座艙、手機互聯、導航定位、車用無線連結、兩輪車智慧儀表及其他智慧移動相關應用，產品銷售至全球88個以上國家，累計導入超過300個車型，並與70個以上汽車品牌建立合作關係，展現其在車用無線通訊模組市場之技術實力與國際競爭力。

安富科技亦持續關注Wi-Fi 7、超寬頻（Ultra-Wideband, UWB）及低功耗藍牙（Bluetooth Low Energy, BLE）等新世代無線技術演進。其中，Wi-Fi 7可支援車載影音串流、手機互聯及高資料量傳輸應用；UWB結合BLE則可應用於數位鑰匙、精準定位與安全進出等場景，進一步擴大市場版圖。

凱基證券將持續協助優質企業進入資本市場，提升市場能見度與投資人認同。隨著安富科技成功登錄興櫃，未來可望受惠於智慧聯網兩輪車、工業物聯網、機器人、無人機及其他智慧移動應用場景市場的成長趨勢，持續深化技術優勢並擴大全球市場，成為無線通訊領域中兼具成長性與競爭力的重要新秀，有望為投資人創造長期價值。