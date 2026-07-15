向「AI Foundry」轉型！力積電第2季財報亮眼 外資回頭狂掃5.4萬張

台股15日反彈，成功收復五日線，收在45,631.59點，上漲893.64點，漲幅2%。今日成交量前十名中漲勢最強的為力積電（6770），股價漲停至76.1元；成交值前十名的個股則大多大漲，表現最強的為南電（8046）、中美晶（5483），南電再創新高。而外資今日終止連四賣力積電，並回頭大買5.4萬張。

今日成交量前十名為群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、群益臺灣加權正2（00685L）、友達（2409）、力積電、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣50正2（00631L）、南亞（1303）、南亞科（2408）、台塑（1301）。力積電為近日新面孔，且唯一股價衝漲停的個股，外資今日也大買5.4萬張。

成交值部分，前十名分別為南亞科、台積電（2330）、國巨*（2327）、臻鼎-KY（4958）、南亞、欣興（3037）、南電、聯發科（2454）、合晶（6182）、中美晶。其中南電續創歷史新高，收1,415元，中美晶則再創波段高，收278元，兩檔個股都收漲停。

力積電重回市場焦點，力積電公告第2季財報，表現亮眼，受惠記憶體漲價及產能滿載，第2季毛利率升至28%，創2023年以來新高，且季增18個百分點，每股純益0.76元。關於記憶體布局，總經理朱憲國表示，力積電自研OneX DRAM製程已於6月進入小量生產，與美光（Micron）合作開發的OneP製程則擬定明年首季完成相關設備導入，目標2028年中量產。

力積電董事長黃崇仁則指出，力積電朝向「AI Foundry」全面轉型，積極布局矽電容（IPD）、矽中介層（Interposer）、Wafer-on-Wafer（WoW）及PWF等先進製程平台，希望打造完整AI晶片製造解決方案。

黃崇仁說明，12吋矽電容產品取得國際CPU大廠EMIB技術認證，並開始量產出貨；Interposer已開始承接部分市場外溢需求，WoW技術良率及技術成熟度均居業界領先，並已完成多家客戶驗證。另外，力積電承接HBM供應鏈中的PWF服務，試產線規畫今年底完成建置，並力拚於2027年第4季量產。

黃崇仁說，目標三年內將3D AI Foundry相關業務的營收占比，由現今的5%成長至20%。