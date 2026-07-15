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中華資安獲利／自結第2季1.13億元 EPS 2.78元
中華電信旗下小金雞中華資安（7765）15日公告第2季自結獲利，第2季稅後純益為1.13億元，季減 28.1%，年增15.3%，每股純益為2.78元。上半年累計稅後純益為2.51億元，年增25.8%，累計每股純益為6.16元。公司先前於股東會上表示，在雲地整合及AI的持續發展下，後續營運將持續成長。
中華資安指出，上網資安服務方面主要受惠於「防駭守門員」需求持續強勁，企業資安則因政府及企業頻繁遭受各類網路攻擊，推升網路資安防護需求，目前企業客戶累計已達4.7萬家。
此外，資安專業服務則受惠紅隊演練等資安檢測、SOC與MDR等資安監控應變服務，以及資安健診、數位鑑識等高階專業服務營收也持續穩健提升。資安商品銷售營收部分，自營專案及自有產品皆維持成長。
展望後市，中華資安表示，將以發展雲端資安與OT新場域資安、資安AI賦能與發展AI應用資安服務、研發銷售自有產品、拓展海外市場等四大核心策略作為主軸，推動公司營運成長。
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