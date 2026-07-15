永豐餘雙引擎啟動 兩天火速填息寫波段高

永豐餘（1907）綠色轉型與能源布局成效顯現，除息行情表現強勁，15日盤中大漲來到29.15元，漲幅超過5%，並帶動上市造紙類股指數來到277.38點，漲幅近3%。

永豐餘於7月13日除息後，僅歷時兩個交易日即順利完成填息，股價一舉來到近一年多波段新高。市場分析指出，永豐餘今年以來持續深化成本控制，且能源效率優化效益逐步顯現，加上旗下能源相關子公司轉型新商業模式已現端倪，基本面與綠能題材雙重支撐，成功吸引買盤進場卡位。

在營收基本面表現上，永豐餘日前公布6月營收達66億元，年增12.6％；累計今年上半年營收達378.5億元，較去年同期成長4.4％。永豐餘表示，面對地緣政治風險衝擊全球經濟與能源市場，集團透過國際布局分工，陸續在越南、台灣、美國、日本發揮在地優勢與最佳組合效益，積極拓展新客戶與新項目以提升市場滲透率與份額。同時結合智慧物流與數據管理，發展高效能物聯網模式，帶動整體營運動能穩步回升。

針對市場高度關注的能源轉型，永豐餘強調，強化企業能源韌性不僅影響生產成本結構與獲利，更是公司轉型的重要基礎。集團目前從「提高自發電比例」、「發展生質綠電」、「導入智慧能源系統」三個方向強化供電自主能力。目前永豐餘臺灣廠區平均自發電比例將近六成，部分廠區更是逾八成電力自足，透過廠內自發自用的電力系統配置，能有效支援廠區主要用電需求，降低對外部供電的依賴。