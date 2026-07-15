高塔半導體擴充矽光子產能 帶動台、美光通訊族群齊反彈

馬斯克旗下 SpaceX 今年6月風光在那斯達克掛牌，募資額度創下美股史上紀錄。 上市四天一度漲近七成，市值一度衝上2兆美元、擠進全球前五大公司，堪稱2026年最受矚目的「太空夢」。 但蜜月期過了一週就翻臉，股價從225美元高點一路重挫超過三成。SpaceX的大漲大跌，其實是低軌衛星題材多重矛盾的縮影。 一邊是未來長期看好的市場、被納入指數後湧入的被動資金買盤，但另一方面，SpaceX 作為題材的代表性個股，一方面是基本面淨虧損49億美元，後續仍有200億美元大舉融資的發債計畫。

2026-07-15 12:14