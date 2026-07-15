油價短短兩周上漲近18% 石化原料報價跟漲 台塑化飆上70元

美伊衝突再次升溫，美國總統川普並警告，若德黑蘭拒絕重返談判，下周將攻擊發電廠、橋梁等基礎設施。國際油價進一步上漲，布蘭特原油盤中站上每桶86美元，7月以來已上漲將近18%。台塑化（6505）也自7月出現漲勢，15日一度大漲逾9%，衝上72.7元，創兩年多來新高。

美國總統川普接受福斯新聞訪問時表示，對伊朗的軍事行動將持續，直到他決定停止。他並透露，美方談判代表已向伊朗傳話「最好達成協議」，否則將「一無所有」，但坦言不知道德黑蘭是否會接受。

美國與伊朗於6月17日簽署臨時諒解備忘錄，但隨著荷莫茲海峽商船接連遇襲，美方7月8日撤銷伊朗的石油出口豁免，如今更恢復海上封鎖，顯示雙方已回到全面施壓與報復的局面。雖然美國能源部表示，周日仍有約850萬桶原油經由荷莫茲海峽運輸，顯示實際供應尚未中斷，但市場已開始重新反映衝突升高帶來的供應風險。

國際油價持續回升，也刺激三大石化基本原料乙烯、丁二烯和丙烯近日報價全面上揚，近一周各有每公噸45至110美元漲價，漲幅分別為5.6%至10.2%不等。以用途最廣泛的乙烯為例，近一周來漲價每公噸45美元，新價來到855美元，漲幅5.6%。

對此台塑化可望受惠，台塑化目前每個月的原料供應價格均是依據現貨行情走勢進行計算售價，7月可望調高價格反映市況。在石化產品報價走揚的預期下，可望帶動採購意願轉趨熱絡，有利相關產品銷售。

台塑化今以66.6元開出，一度衝達72.7元，接近漲停板，盤中雖有拉回，但仍大漲逾7%，站上70元整數關，並創兩年來新高，統計台塑化7月起來股價以大漲約30%。