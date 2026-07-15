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台表科上修資本支出、多頭氣回流 法人估今年 EPS 近13元
台表科（6278）15日股價多頭人氣回流，主因在於宣布上修今年資本支出，從原訂1.1億美元上修至1.5億美元、增加36%，分析師指出，主要因應市場需求，用於越南二期、印度北場、合肥在DDR5的投資。
預期2027年也將上修資本支出以因應龐大的新應用需求，若再加入墨西哥廠的投資，則會再持續增加上資本支出，主要都是為了因應DDR5、光通訊、AI server等新應用大單。
法人機構表示，預期非顯示應用今年占比將達36%，2027年將近五成，毛利都有20~30%，公司一直都是個高營運槓桿的商業模式，使得毛利只要微幅成長，都能使得獲利大幅成長。
預估今年營收維持549億元、年增10.0%，其中，非顯示占比將突破三成，2027年高達48%，產品組合大幅改善，預期毛利率將分別提升至13.4%與16.3%，費用維持7~8億元，高營運槓桿使得毛利些微改善將大幅提升獲利能力下，預期今年每股獲利（EPS）12.9元。
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