快訊

期間限定搶不到！日本洋芋片石油短缺的黑白包裝將結束

獨／還原9日行政院會…不滿台中先公布毒油流向 卓揆嗆：為什麼搶快？

出門最怕iPhone沒電！教你省電必改8設定 放手機方式也有差

聽新聞
0:00 / 0:00

台表科上修資本支出、多頭氣回流 法人估今年 EPS 近13元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台表科（6278）15日股價多頭人氣回流，主因在於宣布上修今年資本支出，從原訂1.1億美元上修至1.5億美元、增加36%，分析師指出，主要因應市場需求，用於越南二期、印度北場、合肥在DDR5的投資。

預期2027年也將上修資本支出以因應龐大的新應用需求，若再加入墨西哥廠的投資，則會再持續增加上資本支出，主要都是為了因應DDR5、光通訊、AI server等新應用大單。

法人機構表示，預期非顯示應用今年占比將達36%，2027年將近五成，毛利都有20~30%，公司一直都是個高營運槓桿的商業模式，使得毛利只要微幅成長，都能使得獲利大幅成長。

預估今年營收維持549億元、年增10.0%，其中，非顯示占比將突破三成，2027年高達48%，產品組合大幅改善，預期毛利率將分別提升至13.4%與16.3%，費用維持7~8億元，高營運槓桿使得毛利些微改善將大幅提升獲利能力下，預期今年每股獲利（EPS）12.9元。

EPS 印度 DDR5

延伸閱讀

台表科上修資本支出

力積電第2季賺32.91億元、較去年同期轉盈 7月記憶體投片價調漲45%

大摩：雲端巨擘投資將飆至1.4兆美元 Meta與亞馬遜是上修支出主力

營運復甦趨勢明確 法人調升上銀投資評等及目標價

相關新聞

海力士ADR 一夜狂飆27%再重燃記憶體！黃崇仁喊話、力積電強鎖漲停

南韓記憶體巨頭SK海力士ADR選擇權掛牌首日爆出巨量，股價狂飆逾27%，巴克萊更喊出330美元目標價，引爆全球記憶體多頭情緒。利多迅速傳導至台股，15日記憶體族群全面噴發，由力積電（6770）強鎖漲停領軍，華邦電（2344）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）同步亮燈，資金快速回流記憶體股。

黃崇仁喊 DRAM 缺貨、代工價續漲 力積電漲停帶旺華邦電、晶豪科

力積電（6770）董事長黃崇仁14日法說會直言，DRAM供給「非常缺」，隨市場供需持續吃緊，記憶體代工價格仍有上漲空間，並看好漲價與產品組合改善將推升獲利能力。樂觀展望點燃市場追價買盤，15日力積電率先亮燈漲停，資金隨即向DRAM製造及利基型記憶體設計族群擴散。

擎亞再奪百億級大單 供應美系ODM廠AI伺服器機櫃記憶體

半導體通路商擎亞（8096）繼先前接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單後，傳出再拿下美系ODM廠客戶長期性大單，相關新訂單今年將貢獻逾200億元業績，營運衝鋒。

台表科上修資本支出

PCBA／SMT廠台表科（6278）宣布，上修今年資本支出，從原訂1.1億美元調高為1.5億美元（約新台幣48.26億元），調幅約36%，以因應市場需求。

台鎔公開申購 抽一張賺1.6萬

台鎔科技（6947）配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行新股1.17萬張，每股承銷價訂為66元，昨（14）日完成競拍。以昨日興櫃收盤參考價82.9元計，抽中一張現賺1.69萬元，報酬率25.6%。今為公開申購最後一日，預計17日公開抽籤，23日上市。

和運租車8月上市

和泰集團旗下和運租車（7885）預定於8月掛牌，這是繼和潤企業後，集團再一家轉投資企業上市，而這也是包括在和泰車在內集團的第三家上市公司，業內認為，該集團未來可望推動更多成員上市，為海內外布局蓄積量能，一起打天下。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。