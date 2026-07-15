海力士ADR 一夜狂飆27%再重燃記憶體！黃崇仁喊話、力積電強鎖漲停

南韓記憶體巨頭SK海力士ADR選擇權掛牌首日爆出巨量，股價狂飆逾27%，巴克萊更喊出330美元目標價，引爆全球記憶體多頭情緒。利多迅速傳導至台股，15日記憶體族群全面噴發，由力積電（6770）強鎖漲停領軍，華邦電（2344）、鈺創（5351）、晶豪科（3006）同步亮燈，資金快速回流記憶體股。

市場熱度來自SK海力士利多連發。SK海力士ADR選擇權14日正式在美國掛牌，首日交易即集中於短天期合約，顯示市場積極押注股價短線續強。巴克萊也同步將SK海力士納入研究範圍，首次給予「加碼」評等、目標價上看330美元，認為全球記憶體供給仍吃緊，價格持續上漲，可望推升公司營收與獲利。

受國際記憶體大廠強勢表現帶動，台股記憶體股全面吸金。盤中南亞科（2408）成交值一度衝上台股第一，力積電則擠下群創（3481）、友達（2409）等面板股，登上成交量冠軍，市場資金明顯回流記憶體族群。

其中，力積電前一天公布第2季財報也成為股價強勢催化劑。受惠記憶體漲價及產能滿載，第2季毛利率升至28%，創近三年半新高，每股純益0.76元；上半年每股純益達4.08元。公司表示，若排除首季出售晶圓廠予美光的一次性利益，本業獲利已隨DRAM價格回升顯著改善。董事長黃崇仁更表示，依目前營運趨勢，「明年一定會配息」。

展望後市，力積電再拋出多項利多。總經理朱憲國透露，自本月起記憶體代工價格調漲45%，預計11月開始貢獻營收與獲利；同時OneX DRAM製程已進入小量生產，OneP製程則規劃明年首季完成設備導入，並積極擴充NOR Flash與SLC NAND布局，受惠AI伺服器需求帶動，相關產品接單持續增溫。

黃崇仁也強調，力積電正由傳統晶圓代工廠轉型為「AI Foundry」，積極布局矽中介層、Wafer-on-Wafer、矽電容及先進封裝等技術，目標三年內將3D AI Foundry相關營收占比由目前約5%提升至20%，打造下一波AI成長引擎。