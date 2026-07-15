黃崇仁喊 DRAM 缺貨、代工價續漲 力積電漲停帶旺華邦電、晶豪科

力積電（6770）董事長黃崇仁14日法說會直言，DRAM供給「非常缺」，隨市場供需持續吃緊，記憶體代工價格仍有上漲空間，並看好漲價與產品組合改善將推升獲利能力。樂觀展望點燃市場追價買盤，15日力積電率先亮燈漲停，資金隨即向DRAM製造及利基型記憶體設計族群擴散。

力積電開盤即鎖在漲停價76.1元，上漲6.9元；成熟製程晶圓代工雙雄同步勁揚，聯電（2303）盤中報164元，大漲13.5元、漲幅8.9%，世界（5347）報186.5元，上漲12.5元、漲幅7.18%。

DRAM族群同步火力全開，華邦電（2344）盤中亮燈漲停180.5元，晶豪科（3006）、鈺創（5351）、愛普（6531）均亮燈漲停；南亞科（2408）盤中報469.5元、上漲4.8%。

力積電總經理朱憲國表示，AI伺服器持續吸收全球記憶體產能，大型雲端服務供應商已提前預訂未來數年的DRAM供應，預估DRAM供需缺口將延續至2027年，價格仍將持續上揚。力積電7月已將DRAM投片價格再調高45%，考量晶圓生產週期，新價格預計自11月起逐步反映在營收與獲利。

不只記憶體，成熟製程同樣進入供給吃緊階段。力積電指出，第3季邏輯晶片需求與可供投片產能比已達1.4倍，7月同步調高8吋及12吋晶圓代工價格10%至15%，顯示AI需求外溢至電源管理晶片、功率元件及其他成熟製程產品後，晶圓代工廠的價格主導權正逐步回升。