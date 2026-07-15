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台灣虎航下半年獲利挑戰新高
國內出國旅遊熱度持續升溫，台灣虎航（6757）董事長黃世惠昨（14）日表示，在高載客率、高票價支撐下，只要國際油價回穩，看好今年下半年營收與獲利將持續成長，全力拚再創新高。
台灣虎航今年上半年累計航班數較去年同期增加14%，平均載客率維持在九成以上，累計營收一舉突破百億元大關，達103.2億元，年增22%，續創歷史同期新高。即使第2季面臨國際油價攀升、營運成本增加的挑戰，公司仍展現穩健的營收成長動能。
黃世惠表示，「LCC不是廉價航空，而是低成本航空」，營運核心在於精準掌握旅客可接受的最高票價，以及最佳載客率之間的平衡，持續深耕獲利能力較佳的亞洲區間航線，尤其是日本二線城市，透過優化航網布局，進一步提升整體獲利能力。她指出，目前台灣虎航所有航線均維持獲利，「沒有一條航線賠錢」，也是公司在高油價環境下仍能維持競爭力的重要原因。
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