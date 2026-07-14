這三因素讓四大壽險上半年大賺882.19億元 年成長逾三成

受惠於CSM（合約服務邊際）穩定攤銷、股利收入、資產評價利益等因素挹注，壽險業今年上半年獲利表現亮眼，已公布獲利的四大壽險公司包含國泰人壽、新光人壽、台灣人壽及凱基人壽6月單月合計稅後純益達193.41億元，累計前六月稅後純益達882.19億元，較去年同期成長31.07%。

國泰人壽6月稅後純益113.7億元，月增27.32%、年增324.25%，累計上半年稅後純益462.4億元，年增146.09%，若加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘的影響數逾310億、累計上半年影響數逾1,300億元，已刷新歷史紀錄。國壽6月獲利主要受惠於每半年鑑價一次的不動產鑑價利益上揚，加上過往累積CSM穩定攤銷及經常性收益挹注，帶動整體損益表現維持強健。其中，6月份因為有股利收入，挹注經常性收益增加。

新光人壽6月稅後純益48.6億元，年增116.96%，累計上半年稅後純益225億元，年增達1,630.77%，主要受惠CSM獲利效益穩定釋放，以及經常性投資收益挹注。新壽表示，6月全球主要央行貨幣政策動向影響市場利率波動，公司持續透過資產負債管理及動態風險控管，靈活調整投資組合，掌握股債市場波段機會，降低市場震盪影響。

台灣人壽6月稅後純益15.95億元，年減72.35%，累計上半年稅後純益102.76億元，年增42.41%。台壽表示，上半年獲利主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益，以及投資型保單依IFRS 15重新衡量影響。

凱基人壽6月稅後純益15.16億元，年減38.4%，累計上半年稅後純益92.03億元，年增759.29%。凱壽表示，今年以來採取審慎靈活的資產配置策略，掌握市場機會適時實現股票資本利得，若加計FVOCI股票處分利益93.4億元，上半年合計獲利達482.46億元，創歷史同期新高。