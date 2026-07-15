TLC兩新藥臨床試驗報喜

今年6月重登興櫃的生技股TLC-KY（7924）昨（14）日表示，該公司四大新藥品項已全面布局至2030年，且旗下兩大主力新藥「TLC590」及「TLC599」，臨床三期均臨近商業化，今年下半年有望迎來關鍵進展。

TLC表示，今年下半年為該公司多項核心產品推進的關鍵時期。旗下用於術後長效止痛的新藥「TLC590」，已於6月初完成臨床三期所有受試者收案，預計將於7月底完成所有受試者訪視、並於9月進行解盲；預計明年第1季向美國FDA申請上市藥證，並同步推進國際大廠的商業授權。

另一項用於膝骨關節炎的長效新藥「TLC599」，已與日本合作夥伴積極展開授權合約談判，準備進入日本三期臨床試驗。公司預計於該項新藥解盲成功後，於明年同步申請藥證並洽談國際授權金，並計畫於美、日兩國同步上市銷售。

目前，TLC正與多家國際指標性大廠，針對TLC590與TLC599的區域性或全球性商業授權談判，穩步推進海外合作。

TLC表示，在本屆亞洲生技大展中，該公司聚焦旗下核心的「脂質奈米載體（LNP）」與「微脂體技術」平台。