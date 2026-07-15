永昕（4726）昨（14）日表示，未來將深化布局日本，除以台灣作為研發與製造核心，更將積極推動日本製造基地布局，建立橫跨台、日兩國的雙基地營運模式。

永昕昨日舉辦「2026亞洲新興生物製藥高峰會」，邀集來自日本、中國、台灣的重量級專家，共同探討抗體藥物複合體（ADC）及新興生物藥的技術創新、製程開發、法規策略與全球供應鏈發展趨勢。

永昕指出，藉由此次高峰會，該公司展示多年深耕ADC委託開發暨製造（CDMO）的成果。該公司表示，已透過自主技術平台與國際策略合作，逐步建構涵蓋連接子、毒素、生物偶聯、原料藥及製劑的一站式開發與製造能力，並持續推動台灣、日本雙基地布局，打造更具韌性的全球生物製藥供應鏈。

永昕指出，近年來，ADC已成為全球生物製藥產業成長最快速的新興療法之一。隨著藥物設計與製造日益複雜，產業競爭已由單一技術創新，逐步轉向整合研發、CMC、法規、製造及供應鏈能力的全面競爭。