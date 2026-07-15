國光生新疫苗 攻東南亞

國光生（4142）昨（14）日表示，旗下新劑型破傷風疫苗進軍「東南亞世界製藥原料展（CPHI）」，引起東南亞各國重視，後續可望擴大爭取東南亞訂單。

國光生表示，旗下破傷風疫苗是車禍、外傷臨床必備，更是唯一台灣在地生產的破傷風疫苗，已被列為國家戰備醫療物資，擁有在地生產優勢，上周參加於泰國曼谷舉辦的「東南亞世界製藥原料展（CPHI）」，新劑型破傷風疫苗也引起東南亞各國的重視。

國光生表示，在地生產的破傷風疫苗能讓台灣在面對天災、意外事故及戰爭等突發狀況時，達到自給自足的目標。目前國光生技擁有符合PIC/S GMP、EMA及US FDA國際規格的破傷風疫苗廠，年產能至少一百萬劑的穩定量能，可確保國內公衛需求與臨床供應無虞，建立起堅實的國家防疫後盾。