聽新聞
0:00 / 0:00
和運租車8月上市
和泰集團旗下和運租車（7855）預定於8月掛牌，這是繼和潤企業後，集團再一家轉投資企業上市，而這也是包括在和泰車在內集團的第三家上市公司，業內認為，該集團未來可望推動更多成員上市，為海內外布局蓄積量能，一起打天下。
和運租車除長租業務規模全台最大，旗下iRent會員數突破200萬，並積極規劃在東南亞擴展觸角，更穩坐和泰集團的小金雞，未來順利掛牌後，將為集團移動服務事業發展再添重要里程碑。
和泰集團旗下除了和泰車、和潤企業與即將掛牌的和運租車之外，還有為上市的轉投資事業中車美仕、和泰產險獲利表現都相當突出，業界也高度關切該集團下一步的計畫。業內推測，這兩家獲利小金雞，未來都極有機會推動掛牌，可望為集團戰力再添新動能。
和泰集團旗下事業雖推動上市，但釋股比例依相關規範三成，其餘大多數股權仍維持在集團手中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。