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和運租車8月上市

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

和泰集團旗下和運租車（7855）預定於8月掛牌，這是繼和潤企業後，集團再一家轉投資企業上市，而這也是包括在和泰車在內集團的第三家上市公司，業內認為，該集團未來可望推動更多成員上市，為海內外布局蓄積量能，一起打天下。

和運租車除長租業務規模全台最大，旗下iRent會員數突破200萬，並積極規劃在東南亞擴展觸角，更穩坐和泰集團的小金雞，未來順利掛牌後，將為集團移動服務事業發展再添重要里程碑。

和泰集團旗下除了和泰車、和潤企業與即將掛牌的和運租車之外，還有為上市的轉投資事業中車美仕、和泰產險獲利表現都相當突出，業界也高度關切該集團下一步的計畫。業內推測，這兩家獲利小金雞，未來都極有機會推動掛牌，可望為集團戰力再添新動能。

和泰集團旗下事業雖推動上市，但釋股比例依相關規範三成，其餘大多數股權仍維持在集團手中。

和泰 和潤 和泰車

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