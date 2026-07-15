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邑錡5月每股虧0.05元

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導

縮時攝影機大廠邑錡（7402）近期股價多次達注意交易資訊標準，昨（14）日應主管機關要求，公告自結5月稅後淨損172萬元，較去年同期虧損1,524萬元收斂，單月每股淨損0.05元。

邑錡首季稅後淨損1,418萬元，較去年同期由盈轉虧，每股淨損0.40元。邑錡昨日股價終場下跌2元，收在141.5元，跌幅1.39%，惟近期股價表現強勢，近一周上漲14.6%，近一個月波段漲幅更高達54.1%。

展望後市，邑錡下半年將以AI視覺平台、雲端管理服務及國防影像三大事業為發展重心。公司指出，隨著高階新品出貨逐步放量，將加速推進數位星光夜視系統與無人機相機研發，深化海外B2B軍事與高端安防市場，並持續發展低功耗邊緣AI影像設備，帶動訂閱服務與硬體雙軌成長，全力布局中長期成長動能。

邑錡

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