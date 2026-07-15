邑錡5月每股虧0.05元

和泰集團旗下和運租車（7885）預定於8月掛牌，這是繼和潤企業後，集團再一家轉投資企業上市，而這也是包括在和泰車在內集團的第三家上市公司，業內認為，該集團未來可望推動更多成員上市，為海內外布局蓄積量能，一起打天下。

2026-07-15 00:56