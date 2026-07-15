昇達科7月15日暫停交易

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（14）日公告，因有重大訊息待公布，今（15）日股票暫停交易。市場人士臆測，通常暫停交易多數與合併或者重大收購案有關。

昇達科近年搭上低軌衛星熱潮，推升營運，即便第2季營收因客戶改版而影響出貨進度，但低軌衛星產業動能依舊強勁，隨著訂單亮眼，昇達科持續擴增產能，累計上半年營收19.2億元，年增七成，創歷年同期新高。

近期昇達科搶進太赫茲，除低軌衛星已開始應用太赫茲，未來6G回傳網路、AI資料中心也將導入，將成為推升未來營運成長重要關鍵。

昇達科表示，低軌衛星大客戶已計劃在新一代的衛星中導入次太赫茲，並開始出貨；資料中心應用則配合太赫茲晶片業者送樣給資料中心客戶，最快明年可望發酵；6G回傳網路則需配合產業標準制定，大約還需兩、三年時間。

昇達科昨天股價跌65元、收1,195元。