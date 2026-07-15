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動力泰國新廠第3季投產
散熱風扇大廠動力-KY（6591）海外產能布局步入全新階段，泰國新廠預計第3季投產，鎖定車用相關散熱產品，藉此就近供應給客戶，衝刺下半年營運。
動力看好泰國是東協最大汽車生產國，車用電子與關鍵零組件在地化需求攀升，因而積極拓展泰國新廠，期盼藉此成為集團開拓東南亞市場及車用客戶業務的重要據點，增添海外新市場業務商機。
動力6月營收6,475萬元，月增1.4%，年減48.6%；上半年營收5.44億元，年減41.2%。
動力指出，今年以來營收表現承壓，主要受AI資料中心投資排擠消費端需求、GPU與記憶體等關鍵零組件供給吃緊及成本上升影響，加上終端消費性電子換機周期遞延，導致泛電競相關客戶拉貨與庫存備貨較審慎。
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