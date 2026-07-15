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力積電上半年EPS 4.08元 董座黃崇仁：明年一定配息

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

力積電（6770）昨（14）日公布第2季財報，受惠漲價效益、產能滿載，單季毛利率提升至28%，為近三年半新高，每股純益0.76元，上半年每股純益4.08元。

力積電董事長黃崇仁表示，以目前的趨勢走下去，「明年一定會配息，不用擔心」，具體配息金額將視營運實際狀況而定。

力積電第2季毛利率28%，季增18個百分點；營益率21%，較去年同期轉正；稅後純益32.91億元，季減77%，較去年同期轉盈，每股純益0.76元。上半年毛利率20%、營益率58%，「雙率」皆較去年同期轉正；稅後純益175.22億元，擺脫去年同期虧損，每股純益4.08元。

力積電說明，第2季純益較首季衰退，主因首季出售晶圓廠予美光認列一次性處分利益，墊高基期。若排除賣廠貢獻，力積電本業獲利已隨記憶體價格回升明顯改善，反映這波DRAM漲價效益開始落實在財報表現。

配息 董事長 黃崇仁

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