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宏達電搶虛擬偶像商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照
宏達電董事長王雪紅。聯合報系資料照

宏達電（2498）昨（14）日宣布跨足虛擬偶像市場，結合華語流行音樂IP、虛擬角色表演與多平台內容發行，打造台灣首部虛擬偶像音樂選秀節目《VPOP ASIA》，藉此揮軍全新科技賽道，預計選秀節目將在18日首播，為營收成長增添動能。

宏達電VIVE ORIGINALS總經理劉思銘表示，虛擬娛樂已在全球開始快速發展，例如日前《獵魔女團》獲得市場廣大迴響後，包括周邊商品、角色背後的真人歌手都成功創造出許多商機，宏達電看好華人市場未來的虛擬偶像商機，因此跨界與音樂產業合作，期盼能共同創造新的未來。

劉思銘說，宏達電希望能為台灣虛擬娛樂產業取得一張進軍世界的加速通關票。以HTC的虛擬技術為基礎，發起VPOP的文化倡議，定義出華人音樂潮流結合科技的新樣貌；同時也為台灣流行音樂加開一條「高科技、全數位」的新賽道。

據悉，《VPOP ASIA》透過電視、OTT、YouTube及Twitch等平台播出，由劉思銘帶領團隊耗時一年半傾力推出，並與音樂製作人陳鎮川共同擔任監製；節目集結15位虛擬練習生、120首近30年華語經典歌曲全新改編，以及29位音樂人與製作人共同參與，以高規格3D虛擬技術混合真人實境，呈現虛擬角色與真實表演者共同完成舞台演出的製作模式。

宏達電6月合併營收2.92億元，月增71.5%，年減8.5%；上半年合併營收12.66億元，年減9.7%。展望未來，宏達電目前多路並進，主要鎖定AI、XR市場，除既有的VR裝置外，AI智慧眼鏡也將在本季進入歐美市場，力拚轉型。

宏達電董事長王雪紅先前指出，過去一年，宏達電已成功轉型為AI、XR內容平台，結合軟硬體整合、內容平台的建立，將客戶群擴大到更多應用市場，包括企業、醫療、教育、藝術、文化展演與產業應用等領域，VIVERSE內容平台目前月活躍用戶數已突破170萬，期盼未來能持續擴大。

宏達電 華語 OTT

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