飛捷軟體業務動能強勁

POS大廠飛捷（6206）上半年營運表現強勁，展望後市，公司對下半年營運偏樂觀，看好下半年軟體營收量能將以倍數規模放大，集團將持續朝全年軟體子公司營收占比5%的目標邁進。

飛捷集團三家軟體子公司業務進展加速。其中，專注於UEM（Unified Endpoint Management）統一端點管理軟體平台的Inefi，以及聚焦零售Vision AI解決方案的Angible，今年上半年營收皆已超越去年全年。

飛捷表示，主攻餐飲Vision AI應用的Berry AI，今年上半年營收為去年同期三倍，反映其在餐飲場域資料累積、Vision AI辨識模型與實際營運情境整合上，已逐步形成差異化技術門檻，並展現後續規模化導入的市場潛力。

展望後市，飛捷表示，下半年軟體營收量能預期倍數放大，集團將持續朝全年軟體子公司營收占比5%目標邁進。本業POS機方面，飛捷在手訂單強勁，對下半年整體營運偏樂觀。

飛捷上半年主要受惠於美洲市場拉貨動能強，以及商用算力終端需求持續擴張。硬體產品方面，Box PC上半年銷售量居各產品線之首；新產品Payment POS上市後銷量占比已突破5%。

業績表現方面，飛捷6月營收6.1億元，月減3.3%，年增26.3%；第2季營收18.82億元，季增25%，年增38%，創歷史單季次高紀錄；上半年營收33.92億元，年增24.6%，亦為歷史次高紀錄。

針對零組件供應，飛捷總經理徐嘉宏先前表示，仍有缺料問題，但該公司已提前準備，包含CPU、RAM、存儲等都備有相當數量，因此目前庫存金額創歷史新高。