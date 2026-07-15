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力積電代工價漲45% 公司朝向「AI Foundry」全面轉型

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力積電。 聯合報系資料照
力積電。 聯合報系資料照

力積電（6770）搭上記憶體漲價熱潮，總經理朱憲國昨（14）日於法說會透露，本月起調漲記憶體代工價45%，預計11月產出，將進一步貢獻營收與獲利，並帶動記憶體營收比重提升。

力積電董事長黃崇仁則高喊，力積電已不再是一家傳統晶圓代工廠，也不是單純的DRAM廠，而是朝向「AI Foundry」全面轉型。

談到記憶體布局，朱憲國指出，力積電自研OneX DRAM製程已於6月進入小量生產，目前持續進行良率改善及客戶驗證；與美光合作開發的OneP製程則擬定明年首季完成相關設備導入，目標2028年中量產，逐步推動DRAM技術向更先進節點邁進。

快閃記憶體（Flash）產品部分，受惠AI伺服器及AI終端裝置需求帶動，SLC NAND市場價格持續走揚，編碼型快閃記憶體（NOR Flash）亦因供給結構調整而迎來成長契機。

朱憲國透露，力積電當前NOR Flash單月投片量已突破1萬片，並持續擴大接單，相關產品也將陸續導入更具競爭力的20奈米製程及新世代產品。

綜觀力積電營運，黃崇仁強調，隨著AI運算快速發展，先進封裝需求持續攀升，力積電近年積極布局矽電容（IPD）、矽中介層（Interposer）、Wafer-on-Wafer（WoW）及PWF等先進製程平台，希望打造完整AI晶片製造解決方案。

其中，12吋矽電容產品已取得國際CPU大廠EMIB技術認證，並開始量產出貨；WoW技術則具備多年量產經驗，現階段良率及技術成熟度均居業界領先，未來將持續擴大AI伺服器、光通訊及AI終端裝置等應用布局。

黃崇仁指出，力積電最大的競爭優勢，在於同時具備記憶體代工、邏輯代工及先進封裝能力，可依客戶需求提供完整製造平台，不同於一般僅專注單一業務的晶圓代工廠，未來也將持續投入矽光子（CPO）、紅外線感測及功率元件等新技術，進一步擴大AI供應鏈布局。

黃崇仁說明，現階段包括IPD、Interposer、WoW及PWF均已陸續進入量產或驗證階段。

黃崇仁指出，Interposer已開始承接部分市場外溢需求，WoW完成多家客戶驗證，PWF試產線規畫今年底完成建置，並力拚於2027年第4季量產，將成為未來數年推升營運成長的重要引擎。

黃崇仁正向看待，力積電未來在持續優化產品組合之下，以及提高AI及車用晶片比重，同時完成新竹廠產線升級及設備整合，搭配3D AI Foundry新產品逐步放量，3D AI Foundry相關業務占營收約5%，目標三年內提升至20%，成為推升公司營運的重要支柱，不僅提升整體獲利能力，還掌握AI半導體市場長期成長商機。

黃崇仁 營收 漲價

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