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擎亞再奪百億級大單 供應美系ODM廠AI伺服器機櫃記憶體

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
半導體通路商擎亞繼先前接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單後，傳出再拿下美系ODM廠客戶長期性大單。記憶體示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
半導體通路商擎亞繼先前接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單後，傳出再拿下美系ODM廠客戶長期性大單。記憶體示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

半導體通路商擎亞（8096）繼先前接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單後，傳出再拿下美系ODM廠客戶長期性大單，相關新訂單今年將貢獻逾200億元業績，營運衝鋒。

擎亞昨（14）日低調證實新奪得美系ODM廠長期性大單，但未透露相關訂單確切金額。

擎亞是三星在台代理商之一，累計上半年合併營收274.89億元，年增28.6%。

近期記憶體市場需求強勁，擎亞先前已接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該客戶建置自用資料中心，主要供應包含DRAM與固態硬碟（SSD）等偏向高規格、高單價的產品，首季開始出貨，並從6月進一步放量。

擎亞前五月業績仍小幅年減，隨著訂單源源不絕，加計6月業績之後，上半年營收一舉轉為年增逾二成。

擎亞接單報捷，新拿下美系ODM廠百億元等級規模訂單，供應AI伺服器機櫃應用所需記憶體，第2季後半開始出貨，第3季可望放量。

據悉，擎亞這筆新接供應ODM客戶訂單，雖然不是高頻寬記憶體（HBM）等產品，但規模比供應先前晶圓代工客戶的訂單金額更大，光今年內的挹注貢獻，據估計就可能超過200億元。

法人認為，即使不像去年有HBM業務加持，但擎亞有了上述供應晶圓代工與美系ODM廠的兩筆大單在手，今年業績創新高在望，全年有機會挑戰600億元大關。

擎亞昨日應主管機關要求，公布自結6月歸屬母公司業主淨利1.12億元，每股純益為0.75元，擺脫去年同期虧損陰霾。

營收 晶圓代工 ODM

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