擎亞再奪百億級大單 供應美系ODM廠AI伺服器機櫃記憶體

半導體通路商擎亞（8096）繼先前接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單後，傳出再拿下美系ODM廠客戶長期性大單，相關新訂單今年將貢獻逾200億元業績，營運衝鋒。

擎亞昨（14）日低調證實新奪得美系ODM廠長期性大單，但未透露相關訂單確切金額。

擎亞是三星在台代理商之一，累計上半年合併營收274.89億元，年增28.6%。

近期記憶體市場需求強勁，擎亞先前已接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該客戶建置自用資料中心，主要供應包含DRAM與固態硬碟（SSD）等偏向高規格、高單價的產品，首季開始出貨，並從6月進一步放量。

擎亞前五月業績仍小幅年減，隨著訂單源源不絕，加計6月業績之後，上半年營收一舉轉為年增逾二成。

擎亞接單報捷，新拿下美系ODM廠百億元等級規模訂單，供應AI伺服器機櫃應用所需記憶體，第2季後半開始出貨，第3季可望放量。

據悉，擎亞這筆新接供應ODM客戶訂單，雖然不是高頻寬記憶體（HBM）等產品，但規模比供應先前晶圓代工客戶的訂單金額更大，光今年內的挹注貢獻，據估計就可能超過200億元。

法人認為，即使不像去年有HBM業務加持，但擎亞有了上述供應晶圓代工與美系ODM廠的兩筆大單在手，今年業績創新高在望，全年有機會挑戰600億元大關。

擎亞昨日應主管機關要求，公布自結6月歸屬母公司業主淨利1.12億元，每股純益為0.75元，擺脫去年同期虧損陰霾。