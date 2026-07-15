台塑化、中油迎漲價紅利

油價大漲下，刺激三大石化基本原料乙烯、丁二烯和丙烯近日報價全面上揚，近一周各有每公噸45至110美元漲價，漲幅分別為5.6%至10.2%不等，可為國內兩大供應商台塑化（6505）、中油營運加持。

市場人士表示，美國宣布恢復對伊朗的海上封鎖措施，中東局勢急轉直下，市場憂心荷莫茲海峽航運一旦受阻，恐衝擊全球能源供應，帶動國際油價漲勢。

以歐美期貨13日行情變化來看，雙雙飆升逾9%，各站上一個月來新高。紐約商業交易所（NYMEX）方面，8月交割西德州中級原油（WTI）期貨當日收盤大漲6.73美元或9.42%，收每桶78.14美元，創6月15日以來新高，並寫下4 月29日以來最大單日漲幅。

布蘭特原油9月期貨方面，當日更勁揚7.29美元或9.59%，收每桶83.3美元，創6月12日以來收盤新高，也是4月2日以來最大單日漲幅。進而推升與其連動性高的三大石化基本原料走勢。

以用途最廣泛的乙烯為例，近一周來漲價每公噸45美元，新價來到855美元，漲幅5.6%；其次，丙烯漲價每公噸70美元，新價至970美元，漲幅7.8%。丁二烯方面則上漲每公噸110美元，新價達1,190美元，漲幅10.2%。

由於兩大石化基本原料供應商台塑化和中油目前每個月的原料供應價格均是依據原料現貨行情走勢、石油腦成本變化等，進行計算售價，7月可望調高價格反映市況。

下游泛用樹脂業者指出，第3季為部分石化產品傳統旺季，包括作為耶誕節裝飾用料聚氯乙烯（PVC）、包裝用料高密度聚乙烯（HDPE）、飲料杯及水杯用料聚丙烯（PP），及塗料及膠帶用料丙烯酸酯（AE）等。

中東局勢緊繃，荷莫茲海峽再次封鎖，國際原油價格再起新一波漲勢，進而推升上游基本原料乙烯、丙烯和丁二烯價格同步勁揚，成本支撐力道轉強，在石化產品報價走揚的預期下，可望帶動採購意願轉趨熱絡，有利相關產品銷售。

此外，美伊戰事摧毀中東部分石化廠，業內認為石化產能短期內難以恢復，有助紓解市場供過於求壓力，交易可望回歸供需基本面與終端需求表現。