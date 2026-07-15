快訊

世足賽／西班牙2比0踢下法國 隊史第二度闖冠軍賽

聽新聞
0:00 / 0:00

拓凱旗下 新鴻洲2026年底前登興櫃

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）加速拓展營運版圖，旗下廈門子公司新鴻洲精密科技預計今年底前登錄興櫃，拚明年掛牌上市。另外越南二期建廠計畫，董事會稍早也通過辦理1,000萬美元（約新台幣3.2億元）增資案，預計明年啟動建廠，2029年完工投產。

新鴻洲為拓凱持股70.32%的子公司，主要負責精密模具與塑膠射出業務，去年營收3,800餘萬美元，今年可望突破4,000萬美元大關；拓凱董事會日前通過新鴻洲推動辦理申請上市（櫃）調整投資控股架構及換股案，積極朝今年底登錄興櫃目標邁進。

另外，配合主要客戶未來產能需求，董事會通過開展越南廠第二期土地建廠及員工宿舍購地興建的1,000萬美元增資案。拓凱目前在越南平陽寶翠工業區擁有約2.27萬坪土地，第一期廠已使用一半土地面積。

拓凱越南廠第一期，除了原先規劃自行車相關產品的使用外，在今年下半建置航空座椅椅背的產線，積極把握全球兩大飛機製造商空巴及波音所帶動航空產業未來十年蓬勃發展的商機。

越南 增資

延伸閱讀

台中國際會展中心二期完成招標 中央投資60億元

竣邦越南織染二廠動土 鎖定高附加價值機能布料商機

億光要賣銅鑼廠地

漢唐、亞翔6月及上半年營收 雙雙續創歷史同期新高

相關新聞

力積電代工價漲45% 公司朝向「AI Foundry」全面轉型

力積電（6770）搭上記憶體漲價熱潮，總經理朱憲國昨（14）日於法說會透露，本月起調漲記憶體代工價45%，預計11月產出，將進一步貢獻營收與獲利，並帶動記憶體營收比重提升。

擎亞再奪百億級大單 供應美系ODM廠AI伺服器機櫃記憶體

半導體通路商擎亞（8096）繼先前接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單後，傳出再拿下美系ODM廠客戶長期性大單，相關新訂單今年將貢獻逾200億元業績，營運衝鋒。

台表科上修資本支出

PCBA／SMT廠台表科（6278）宣布，上修今年資本支出，從原訂1.1億美元調高為1.5億美元（約新台幣48.26億元），調幅約36%，以因應市場需求。

台鎔公開申購 抽一張賺1.6萬

台鎔科技（6947）配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資發行新股1.17萬張，每股承銷價訂為66元，昨（14）日完成競拍。以昨日興櫃收盤參考價82.9元計，抽中一張現賺1.69萬元，報酬率25.6%。今為公開申購最後一日，預計17日公開抽籤，23日上市。

和運租車8月上市

和泰集團旗下和運租車（7885）預定於8月掛牌，這是繼和潤企業後，集團再一家轉投資企業上市，而這也是包括在和泰車在內集團的第三家上市公司，業內認為，該集團未來可望推動更多成員上市，為海內外布局蓄積量能，一起打天下。

台灣虎航下半年獲利挑戰新高

國內出國旅遊熱度持續升溫，台灣虎航董事長黃世惠昨（14）日表示，在高載客率、高票價支撐下，只要國際油價回穩，看好今年下半年營收與獲利將持續成長，全力拚再創新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。