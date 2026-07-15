拓凱旗下 新鴻洲2026年底前登興櫃

碳纖維複材大廠拓凱（4536）加速拓展營運版圖，旗下廈門子公司新鴻洲精密科技預計今年底前登錄興櫃，拚明年掛牌上市。另外越南二期建廠計畫，董事會稍早也通過辦理1,000萬美元（約新台幣3.2億元）增資案，預計明年啟動建廠，2029年完工投產。

新鴻洲為拓凱持股70.32%的子公司，主要負責精密模具與塑膠射出業務，去年營收3,800餘萬美元，今年可望突破4,000萬美元大關；拓凱董事會日前通過新鴻洲推動辦理申請上市（櫃）調整投資控股架構及換股案，積極朝今年底登錄興櫃目標邁進。

另外，配合主要客戶未來產能需求，董事會通過開展越南廠第二期土地建廠及員工宿舍購地興建的1,000萬美元增資案。拓凱目前在越南平陽寶翠工業區擁有約2.27萬坪土地，第一期廠已使用一半土地面積。

拓凱越南廠第一期，除了原先規劃自行車相關產品的使用外，在今年下半建置航空座椅椅背的產線，積極把握全球兩大飛機製造商空巴及波音所帶動航空產業未來十年蓬勃發展的商機。