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中纖買台積股 擬砸10億

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

中纖（1718）近期積極活化資產、調整投資布局，該公司昨（14）日公告，已完成處分3,000餘張華南金股票、套現約1.3億元，並擬再度處分子公司台中商銀股票；另方面，董事會也決議以上看10億元買台積電股票，以優化整體資產配置。

中纖昨日公告，該公司董事會決議購買台積電股票，交易總金額不超過10億元。主要目的為資產配置及提升資金運用效益。

至於實際交易數量、每股取得價格、交易金額及持股情形，將待交易執行後依規定另行公告。

中纖也於同日公告，董事會通過處分華南金股票計畫，其中自6月25日至7月14日之間，已處分347.4萬股，平均每股處分價格約37.36元，交易金額約1.30億元，已實現處分利益約7,347萬元。董事會並授權最高可處分1,500萬股，其餘交易資訊將待實際執行後另行公告。

中纖 華南金 股票

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