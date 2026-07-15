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統領斥資4億 新莊買地

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統領（2910）昨（14）日召開重大訊息記者會表示，董事會日前通過向關係人購入新北市新莊區土地，交易金額約4.86億元。完成交易後，公司將取得該基地完整所有權，未來可自主規劃建案開發，並結合鄰近土地進行整體開發，爭取5%開發獎勵。

統領表示，公司與子公司德宏建設目前已持有新莊區福泰段40-0地號土地233.88坪，合計持分約31.12%。董事會於6月16日決議，擬向關係人及其他持有人購入剩餘持分，交易完成後，統領及德宏建設將持有該筆土地100%所有權。

統領指出，若未來可與鄰近福泰段34-0地號土地共同開發，將可取得5%的開發獎勵，有助提升土地利用效率及整體開發效益，因此決定取得完整土地所有權，以提高未來開發彈性。

本次交易屬關係人交易，交易對象包括公司董事翁俊治、翁如宜等及其關係人。統領表示，由於相關土地取得方式為贈與，或持有期間已逾五年，依《公開發行公司取得或處分資產處理準則》規定，無須再評估交易成本合理性。

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