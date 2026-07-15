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富強鑫訂單看到明年第1季

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

隨著全球各產業對綠色減碳製程、汽車輕量化及微發泡新材料的拉貨動能延續，塑膠射出機製造龍頭富強鑫（6603）表示，目前與相關客戶群正進一步洽談明年第1季出貨訂單。

富強鑫指出，全球供應鏈在「中國+1」趨勢下加速移轉，東南亞已成品牌商擴產基地。然而，隨著全球企業進駐，亦面臨高階人才不足、生產力待補強的升級瓶頸，加上國際綠色法遵日益嚴格，自動化與節能轉型已成當務之急。

該公司積極布局高階成型技術、智慧製造系統及節能低碳設備等關鍵技術，整合設備控制、製程數據分析與智慧化管理能力，協助客戶在高階技術人才不足的環境下，實現製程高度自動化與穩定化生產，堆疊富強鑫整體訂單量體持續增加。

由於全球對綠色減碳製程、汽車輕量化及微發泡新材料拉貨動能陸續到位，正與客戶群洽談明年第1季交貨訂單。法人認為，富強鑫以高值化與差異化策略優化產品組合與接單品質，可提升營運韌性與長期獲利能力，邁向全球智慧成型與綠色製造解決方案領導品牌。

東南亞 汽車

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