快訊

整理包／分科戰士解脫了！115分科測驗正式落幕 8科完整試題、解答一覽

闖樂器行砍死連襟老闆！ 陽明交大教授學歷驚人 專攻半導體曾獲教學獎

又有旅客上錯飛機！虎航一年內二起誤登機 起飛前緊急清艙複查人數

聽新聞
0:00 / 0:00

台新新光金獲利／上半年大賺438.3億元、續創歷史新高 EPS 1.71元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金14日公布6月自結稅後純益約89.6億元，較去年同期成長144%。圖／台新新光金提供
台新新光金14日公布6月自結稅後純益約89.6億元，較去年同期成長144%。圖／台新新光金提供

台新新光金（2887）14日公布6月自結稅後純益約89.6億元，較去年同期成長144%；累計上半年稅後純益為438.3億元，較去年同期成長329%，每股稅後純益（EPS）為1.71元，續創歷史新高。

子公司台新銀行6月稅後純益23.1億元，累計稅後純益為124億元，較去年同期增加26%，獲利續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長。截至6月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為923%，資產品質維持穩健。

新光銀行6月稅後純益9.7億元，累計稅後純益47.8億元，較去年同期增加168%，獲利續創歷年同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長30%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至6月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為998%，資產品質方面持續維持穩健。

新光人壽6月稅後純益48.6億元，累計稅後純益225億元，年增1630.7%。在CSM獲利效益的穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，加上公司策略性優化資產配置，營運維持穩健擴張。新壽指出，6月全球主要央行貨幣政策動向引發債市利率波動，然而公司持續透過資產與負債管理及落實動態風險控管，除精準掌握股債市場波段以優化投資組合外，亦透過資產負債匹配有效平衡市場波動，在維護資本結構穩健的同時，持續貢獻營運績效。保險業務動能仍維持強勁，1至6月FYP達761.8億，年成長37.3%。

台新證券6月稅後純益7.9億元，累計稅後純益71億元(含元富證券今年1月1日~4月5日獲利)，創歷年同期新高，主係自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分及評價利益增加，與經紀手續費收入增加。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號（IFRS3，企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。

台新新光金 台新銀行 銀行

延伸閱讀

國泰金獲利／6月創高 上半年保留盈餘影響數1,659億元超越歷年全年

中信金獲利／累計上半年395.37億元刷新紀錄 EPS 1.96元

華南金獲利／上半年賺173.64億元創同期新高 EPS達1.25元

元大金、第一金上半年獲利靚 雙創歷年新高

相關新聞

凱基金獲利／上半年賺284.4億元 加計FVOCI賣股達677.75億元創高

凱基金控（2883）14日公布6月及累計上半年獲利。凱基金控6月稅後純益61.1億元，今年上半年累計稅後純益284.4億元，每股盈餘1.64元。若加計6月份的FVOCI股票處分利益，合計達到154.47億元，續創今年單月新高；今年上半年累計稅後獲利加計FVOCI股票處分利益則為677.75億元，亦創歷史同期新高。

中信金獲利／累計上半年395.37億元刷新紀錄 EPS 1.96元

中信金（2891）於14日公告2026年6月份自結盈餘，單月稅後純益47.47億元，累計前六月合併稅後純益395.37億元，再度刷新上半年獲利紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.96元。

兆豐金獲利／上半年賺213.07億元創歷史同期新高 EPS 1.44元

兆豐金（2886）14日公布6月及累計上半年獲利。兆豐金控6月稅後純益達32.72億元，月減13.46%，年減31.39%，累計稅後純益213.07億元，年增17.25%，每股盈餘（EPS）1.44元，金控和證券子公司累計獲利皆創歷史同期新高。

華南金獲利／上半年賺173.64億元創同期新高 EPS達1.25元

華南金（2880）自結6月稅後純益28.95億元，月減4.60億元，主要為子公司證券與創投的股票資本利得較上月減少所致。金控以及下列四家子公司（銀行、證券、產險、創投）6月止稅後淨利及稅後EPS皆為歷史同期新高。

台新新光金獲利／上半年大賺438.3億元、續創歷史新高 EPS 1.71元

台新新光金（2887）14日公布6月自結稅後純益約89.6億元，較去年同期成長144%；累計上半年稅後純益為438.3億元，較去年同期成長329%，每股稅後純益（EPS）為1.71元，續創歷史新高。

合庫金獲利／上半年134億元、年成長37% 續創歷年同期新高紀錄

合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元，較去年同期增加36.43億元（成長37.34%），續創歷年同期新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。