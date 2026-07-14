台新新光金獲利／上半年大賺438.3億元、續創歷史新高 EPS 1.71元

台新新光金（2887）14日公布6月自結稅後純益約89.6億元，較去年同期成長144%；累計上半年稅後純益為438.3億元，較去年同期成長329%，每股稅後純益（EPS）為1.71元，續創歷史新高。

子公司台新銀行6月稅後純益23.1億元，累計稅後純益為124億元，較去年同期增加26%，獲利續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收呈雙位數成長。截至6月底逾放比為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為923%，資產品質維持穩健。

新光銀行6月稅後純益9.7億元，累計稅後純益47.8億元，較去年同期增加168%，獲利續創歷年同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長30%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至6月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為998%，資產品質方面持續維持穩健。

新光人壽6月稅後純益48.6億元，累計稅後純益225億元，年增1630.7%。在CSM獲利效益的穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，加上公司策略性優化資產配置，營運維持穩健擴張。新壽指出，6月全球主要央行貨幣政策動向引發債市利率波動，然而公司持續透過資產與負債管理及落實動態風險控管，除精準掌握股債市場波段以優化投資組合外，亦透過資產負債匹配有效平衡市場波動，在維護資本結構穩健的同時，持續貢獻營運績效。保險業務動能仍維持強勁，1至6月FYP達761.8億，年成長37.3%。

台新證券6月稅後純益7.9億元，累計稅後純益71億元(含元富證券今年1月1日~4月5日獲利)，創歷年同期新高，主係自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分及評價利益增加，與經紀手續費收入增加。

台新新光金指出，公司依國際財務報導準則第3號（IFRS3，企業合併）規定，於合併時須對原新光金控各子公司部分資產負債之公允價值重新衡量，並以此作為金控合併時之新金控帳面價值以進行後續會計處理，與原新光金控各子公司個體財務報表之帳面基礎不同，此企業合併會計處理之相關影響數係反映於金控層級之自結損益。

企業合併會計調整項目包括：可辨認無形資產攤銷、金融資產攤銷、投資成本、避險成本差異調整、投資性及自用不動產認列折舊費用、保險負債攤銷等。惟，該金額截至目前為止僅係初步認定，其衡量期間依IFRS 3規定最多為自收購日起一年內，最終將依外部專家所出具之報告作為評估依據。