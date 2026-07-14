匯損、泰國廠爬坡拖累 定穎子公司上半年由盈轉虧

定穎投控（3715）14日代子公司超穎電子公告2026年上半年業績預告，受到匯率大幅波動、泰國工廠仍處產能爬坡階段，以及原材料價格上漲等因素影響，超穎電子預估上半年將由盈轉虧，歸屬母公司所有者淨損約人民幣1.75億至2.10億元（折合新台幣約8.3億元至9.96億元）。

超穎電子指出，2026年上半年匯率波動幅度擴大，導致匯兌損失明顯增加，成為拖累獲利的主要原因；此外，泰國工廠產能尚未完全開出，在稼動率仍待提升的情況下，初期折舊、人力及其他固定成本負擔偏高，生產效益尚未充分顯現，再加上材料價格上漲，綜合影響上半年營運表現。

若排除非經常性損益，超穎電子預估上半年扣除非經常性損益後的淨損約人民幣1.87億至2.25億元，顯示本業同樣承受新廠成本及原材料價格上升壓力。

超穎電子首季營收人民幣13.50億元，年增27.56%，但因匯兌損失、泰國廠爬坡成本及材料漲價，單季淨損人民幣0.96億元，較去年同期淨利人民幣0.72億元轉虧。若以上半年預告區間與首季財報推算，第2季單季淨損可能約為人民幣0.79億至1.14億元。

從營收表現來看，定穎投控今年第2季合併營收約68.72億元，季增21.9%、年增48.2%；上半年合併營收約125.08億元，年增36.2%，營收規模持續擴大。

定穎先前表示，已自4月起調漲部分產品售價，以反映銅箔基板等原材料成本上升，泰國廠AI相關高階產品則預計自第3季起陸續進入量產。隨著AI伺服器及網通產品出貨增加、泰國廠產能利用率提升，產品組合及毛利率原先預期可逐季改善。