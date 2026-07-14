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中信金獲利／累計上半年395.37億元刷新紀錄 EPS 1.96元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中信金（2891）於14日公告2026年6月份自結盈餘，單月稅後純益47.47億元。圖／中信金提供
中信金（2891）於14日公告2026年6月份自結盈餘，單月稅後純益47.47億元。圖／中信金提供

中信金（2891）於14日公告2026年6月份自結盈餘，單月稅後純益47.47億元，累計前六月合併稅後純益395.37億元，再度刷新上半年獲利紀錄，每股稅後盈餘（EPS）為1.96元。

中國信託金控表示，子公司中國信託商業銀行6月份放款持續增長且財富管理業務動能強勁，單月稅後純益為42.33億元。累計前六月稅後純益311.78億元，較去年同期成長12%，創下歷年上半年獲利新高。除淨利差擴大外，各項核心業務同步展現強勁成長動能，其中財富管理業務表現尤為亮眼，收入成長幅度超過四成；放款量亦有近二成的成長，已超越去年全年水準。此外，存款量及刷卡消費金額亦均有雙位數成長，充分展現市場擴展及客戶經營成果。

子公司台灣人壽保險公司6月份受惠於國內外股利進帳與金融資產評價利益，單月稅後純益15.95億元。累計前六月稅後純益為102.76億元，主要來自過往累積CSM攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量之影響。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達641億元，較去年同期成長139%。

中國信託 中信金 中國信託商業銀行

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