華南金獲利／上半年賺173.64億元創同期新高 EPS達1.25元

華南金（2880）自結6月稅後純益28.95億元，月減4.60億元，主要為子公司證券與創投的股票資本利得較上月減少所致。金控以及下列四家子公司（銀行、證券、產險、創投）6月止稅後淨利及稅後EPS皆為歷史同期新高。

華南金6月止稅後純益173.64億元，年增56.82億元或48.6%，EPS1.25元，續創歷史新高，主要為子公司均較去年同期顯著成長所致。其中證券、產險、投信、創投及AMC等非銀行子公司年增35.33億元，成長268%。

子公司華銀6月稅後淨利24.57億元，月增1.03億元，雖因一般授信增加3.7%，正常提存增加，惟受到股利挹注，當月獲利成長4%。

華銀累計6月止稅後純益132.59億元，年成長18%，主要因今年財富管理業務的拓展，致手收成長26% 、存放款穩健增長及美元資金成本下降致利收成長10%。

子公司華南永昌證券6月份稅後淨利5億元，累計6月止稅後純益32.34億元，年成長412 %，主要受惠台股交易熱絡與市場行情推升，經紀承銷自營三大核心業務較去年同期合計成長364%。