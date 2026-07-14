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兆豐金獲利／上半年賺213.07億元創歷史同期新高 EPS 1.44元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
兆豐金（2886）14日公布6月及累計上半年獲利。兆豐金控／提供
兆豐金（2886）14日公布6月及累計上半年獲利。兆豐金控／提供

兆豐金（2886）14日公布6月及累計上半年獲利。兆豐金控6月稅後純益達32.72億元，月減13.46%，年減31.39%，累計稅後純益213.07億元，年增17.25%，每股盈餘（EPS）1.44元，金控和證券子公司累計獲利皆創歷史同期新高。

觀察各子公司獲利情形，兆豐銀行6月稅後純益27.1億元，較上月增加約1,000萬元，幾乎持平，但較去年同期衰退15.8%，雖然利息淨收益和手續費淨收益增加，但財務操作淨收益減少約13億元而導致衰退，今年累計上半年稅後純益158.66億元，年增逾3%。

兆豐證券6月稅後純益4.13億元，較上月減少約39%，主因是5月份台股上漲5,806點，6月則上漲1,393點，導致6月證券自營部位和承銷部位減少約2.9億元，不過今年上半年累計稅後純益達35.26億元，年成長率高達409.98%，創下歷史同期新高。

兆豐票券6月稅後純益3.46億元，較上月成長約2.67%，較去年同期成長30.55%，主因是利差提升挹注獲利成長，今年上半年累計稅後純益達18億元，年成長45.98%。

兆豐產險6月稅後純益1.17億元，月成長11%，年成長75.01%，主因為今年投資收益增加，加上6月份股利入帳，以及產險認列營所稅利益，累計今年上半年稅後純益達5.63億元，年成長49.12%，預估今年6至9月陸續收到股利收入，有助於貢獻產險獲利。

兆豐金 EPS 金控

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