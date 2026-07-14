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昕奇雲端獲利／第2季自結創新高 下半年營運成長動能加速

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

雲端服務供應商昕奇雲端（7747）公告第2季自結財報，單季合併營收為4.35億元、季減1.1％、年成長13.9％，毛利率16.2％、季增1個百分點、年成長1個百分點，歸屬母公司稅後淨利4,461萬元、季成長17.1％，創下單季新高水準，且相較去年同期大幅增加102.4％，每股純益1.48元。

其中，營業利益率11.2％、季增2個百分點，稅前淨利率12.1％、季增0.6個百分點，歸屬母公司淨利率10.3％、季增1.6個百分點。昕奇雲端指出，主要受惠於雲端服務毛利率結構性改善、營業費用紀律嚴格執行及成本控制效益持續放大等因素。

昕奇雲端表示，單季合併營收相比今年第1季下滑，主要受到網通資安事業受季節性因素影響，不過雲端服務事業營收、毛利率、營業利益率均創歷史新高，成功帶動業績持續成長。

其中，AI相關工作負載持續爆發，受惠於新創客戶對AI推論與訓練的強勁需求，Google Cloud Platform（GCP）工作負載持續高速成長，同時昕奇雲端持續深化AI生態系布局，積極推動 亞馬遜AWS／GCP上的AI向上銷售（Upsell）與交叉銷售（Cross-sell），下半年將全面啟動跨雲以及Anthropic的交叉銷售，為營收成長注入新動能。

黃國峯表示，「Buy Revenue策略投資在第2季完成了多案的簽約，將在第3、4季開始貢獻營收，加上AI Upsell在下半年將加速，我們對第3季及2026年全年的業績展望深具信心」。

黃國峯指出，「AI的發展持續為新創客戶帶來巨大助力與機會，我們觀察到越來越多新創客戶從單純使用AI Chat，進化到自行建構AI工具與自動化流程。昕奇雲端在今年也已推動全員成為AI Builder，不僅是降本增效，更是讓組織變得可規模化、更敏捷、更精實抓取新商機」。

營收 雲端服務

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