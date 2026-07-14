合庫金獲利／上半年134億元、年成長37% 續創歷年同期新高紀錄

合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元，較去年同期增加36.43億元（成長37.34%），續創歷年同期新高紀錄。

主要獲利來源之子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券，累計稅後淨利亦皆創下歷年同期新高紀錄。合庫銀行6月合併稅後純益22.76億元，累計至6月合併稅後純益為115.04億元，較去年同期增加9.25億元，成長8.74%。

合庫人壽6月稅後純益1.73億元，累計至6月稅後純益為10.34億元，較去年同期增加9.87億元，獲利成長動能佳。合庫證券6月合併稅後純益2億元，累計至6月合併稅後純益為13.88億元，較去年同期增加14.84億元，由虧轉盈且大幅成長。