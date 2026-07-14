快訊

顧客至上？新版職場不法侵害指引增「奧客條款」 雇主應優先保護員工

考生笑了！115數乙解答一次看 計算量不大、最後仍有「魔王題」

下班帶傘！8縣市發布豪大雨特報 一路下到晚上

合庫金獲利／上半年134億元、年成長37% 續創歷年同期新高紀錄

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元。圖／合庫提供
合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元。圖／合庫提供

合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元，較去年同期增加36.43億元（成長37.34%），續創歷年同期新高紀錄。

主要獲利來源之子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券，累計稅後淨利亦皆創下歷年同期新高紀錄。合庫銀行6月合併稅後純益22.76億元，累計至6月合併稅後純益為115.04億元，較去年同期增加9.25億元，成長8.74%。

合庫人壽6月稅後純益1.73億元，累計至6月稅後純益為10.34億元，較去年同期增加9.87億元，獲利成長動能佳。合庫證券6月合併稅後純益2億元，累計至6月合併稅後純益為13.88億元，較去年同期增加14.84億元，由虧轉盈且大幅成長。

延伸閱讀

元大金、第一金上半年獲利靚 雙創歷年新高

國泰金獲利／6月創高 上半年保留盈餘影響數1,659億元超越歷年全年

台積電營收／6月逾4,426億元、年月雙增 單月、同期皆創高

上半年證交稅3,336億創高 金額超越去年全年

相關新聞

潤泰全傍晚5點半召開重訊記者會 說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，潤泰全（2915）將於14日17時30分，在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由發言人李天傑說明董事會重大決議。

合庫金獲利／上半年134億元、年成長37% 續創歷年同期新高紀錄

合庫金（5880）公布6月合併稅後純益為21.81億元，累計至6月合併稅後純益為134億元，較去年同期增加36.43億元（成長37.34%），續創歷年同期新高紀錄。

國泰金獲利／6月創高 上半年保留盈餘影響數1,659億元超越歷年全年

國泰金（2882）14日公布6月及上半年獲利，國泰金控6月稅後純益達165.9億元，較前月成長18.5%，創歷年同期新高，累計上半年稅後純益達765.2億元，年成長逾67%，每股盈餘（EPS）達4.95元，若加計FVOCI股票處分利益215.3億元後，對單月保留盈餘影響數為381.2億元，累計上半年對保留盈餘影響數達1,659億元。主要子公司銀行、產險、證券和投信單月和累計獲利均創歷年同期新高，金控和人壽累計對保留盈餘之影響數亦創歷史同期新高。

台塑集團調薪4.5% 優於工會訴求 基層平均加薪2,700元

台塑集團年度薪資協商成果今出爐，今年調薪幅度4.5%，優於工會訴求的3.66%方案；並增加一次性伙食津貼每月600元，輪班津貼、地區津貼、台北住房補貼等一次性調整項目均有調升。

長虹6月營收年增124% 交屋入帳

長虹（5534）昨（13）日公告，6月營收7.31億元，年增124.21%；累計今年上半年營收23.21億元，年增34.2%。長虹表示，6月主要因林口「長虹雲創」交屋入帳，因此推升營收，年增幅度較高。

東方風能6月合併營收年增18% 營運滿載

東方風能（7786）公布6月合併營收15.26億元、年增18.5%，再創歷史單月新高；累計上半年合併營收衝破60億大關、達60.67億元、年增39.1%。東方風能表示，受惠夏季海事工程迎來施工高峰，旗下高規格專業船隊已全面進入滿載營運狀態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。