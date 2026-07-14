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上櫃公司6月單月營收年增38%、前六月累計年增25% 半導體成長最多

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，891家上櫃公司（含KY公司30家）皆已於7月13日以前完成6月營收申報作業。

上櫃公司6月營收公告資料顯示，全體上櫃公司6月份單月營收總計3,519億元，較去年同期成長962億元，年增38%，營收成長公司共621家，衰退公司共267家，營收持平公司共三家。另累計至6月，全體上櫃公司營收總計1.85兆元，較去年同期成長3,732億元，年增25%，其中營收成長公司共609家，衰退公司共281家，營收持平公司共一家，顯示上櫃公司基本面表現穩健成長。

櫃買中心表示，全體上櫃公司6月份單月營收較去年同期成長之主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、電子通路業。經瞭解，半導體業、電腦及周邊設備業、電子通路業受惠於AI應用帶動記憶體市場需求增加及售價上漲，致6月較去年同期營收成長；衰退之主要產業為建材營造、塑膠工業及光電業，建材營造因依建案完工交屋進度認列收入，塑膠工業及光電業因受客戶庫存調整及終端需求預期影響，致6月較去年同月營收衰退。

全體上櫃公司今年累計至6月營收成長主要產業為半導體業、電腦及周邊設備業、其他電子業，其累計營收成長原因同前所述，其他電子業則受惠於AI伺服器散熱需求、半導體公司建廠及貴金屬上漲等因素，致累計營收成長；衰退的主要產業為建材營造、運動休閒及紡織纖維，建材營造累計營收衰退原因同前所述，運動休閒及紡織纖維則因受國際情勢動盪及客戶拉貨排程影響，致累計營收衰退。

櫃買中心亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考（網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t05st10_ifrs）。

櫃買中心 半導體 營收

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