國泰金獲利／6月創高 上半年保留盈餘影響數1,659億元超越歷年全年

國泰金（2882）14日公布6月及上半年獲利，國泰金控6月稅後純益達165.9億元，較前月成長18.5%，創歷年同期新高，累計上半年稅後純益達765.2億元，年成長逾67%，每股盈餘（EPS）達4.95元，若加計FVOCI股票處分利益215.3億元後，對單月保留盈餘影響數為381.2億元，累計上半年對保留盈餘影響數達1,659億元。主要子公司銀行、產險、證券和投信單月和累計獲利均創歷年同期新高，金控和人壽累計對保留盈餘之影響數亦創歷史同期新高。

國泰人壽6月單月稅後純益113.7億元，累計稅後純益462.4億元，加計FVOCI股票處分利益，單月對保留盈餘影響數逾310億元，累計前六月對保留盈餘影響數已突破1,300億元。單月獲利強勁，主要反映半年度不動產鑑價利益；加上過往厚實CSM之穩定攤銷、經常性收益挹注，帶動保險本業及整體損益表現維持強健。6月新契約保費收入及FYPE分別為430億元及69億元，其中，新契約保費收入月成長32%，維持亮麗增長，穩居業界第一。

保險業務方面，美元傳統理財型商品新契約保費收入月成長88%，投資型商品亦較上月成長33%，整體商品銷售動能穩健。美元傳統理財商品成長，主受惠於其兼具多元資產配置、穩健資產累積及壽險保障等特色，符合客戶多元需求，進而推升相關商品銷售表現。國泰人壽持續掌握市場需求，協助客戶兼顧資產配置與風險管理，並強化健康風險保障。5月底推出新商品「國泰人壽金康泰利率變動型美元終身保險（定期給付型）」，兼具健康保障及資產配置特色，保障範圍涵蓋重度癌症及自體免疫相關疾病中的嚴重類風濕性關節炎，協助民眾提升健康保障，同時提前做好財務規劃與資產傳承安排。

面對匯率波動，國泰人壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至6月底外匯價格變動準備金累積餘額達1,309億元，達歷史新高水平。國泰人壽憑藉強勁獲利表現及良好資產負債管理，資產及負債評價均呈正向發展，今年以來整體淨值大幅提升逾4,500億至9,597億元，淨值比逾11.7%，雙雙刷新歷史最高。

國泰世華銀行6月單月合併稅後純益49.9億元，累計稅後純益269.9億元，年成長15%。淨利息收入方面，受惠放款動能強勁、財務資產部位成長以及去年降息帶動外幣資金成本下降，累計淨利息收入年成長14 ％；手續費收入方面，財富管理動能延續，信用卡簽帳金額成長動能強健，整體淨手續費收入年成長11%。截至6月底逾放比率為0.14%，備抵呆帳覆蓋率逾1100%。資產品質維持穩健。

國泰產險6月稅後純益5.9億元，累計稅後純益續創同期新高達23.4億元，加計FVOCI股票處分損益14.2億元，累計前六月對保留盈餘之影響數達37.6億元，整體營運穩健成長。在大型商業火險業務成長及海外旅遊需求持續增溫的帶動下，6月簽單保費達43.0億元，累計簽單保費達213.3億元，個人險與商業險業務均持續成長，其中，車險年增4%、健康及傷害險年增11%、火險年增11%。業務經營方面，持續推動數位轉型，結合客戶回饋優化服務流程，拓展市場商機並提升服務體驗；商品策略方面，透過定期檢視各險種及通路業務結構，持續精進業務品質管理機制；財務投資方面，因應金融市場近期的快速變局，投資團隊將持續關注市場動態，審慎布局操作，以兼顧穩健獲利表現與控管投資風險。

國泰證券6月稅後純益11.2億元，累計稅後純益44.1億元，年增148%，創同期獲利新高，主要受惠台股市場交易活絡，上市櫃日均量逾1.6兆。截至6月，國泰證券累計台股市占達4.63%，複委託成交量年增113%，雙雙突破歷史新高，台股與複委託開戶數更較去年同期翻倍成長，挹注未來經紀業務強勁成長動能。國泰證券App新增「日股即時報價」服務，協助投資人即時掌握市場脈動，打造更完整的一站式投資體驗。展望未來，國泰證券將持續落實風險管理機制，兼顧客戶權益保障與業務穩健成長。

國泰投信6月稅後純益1.9億元，累計稅後純益16.5億元，年成長27%，總管理資產規模為新台幣3.6兆元，年成長67%。6月全球金融市場呈現「股市震盪、債券小幅修復、能源風險先升後降」的格局。月初至月中，市場受到中東衝突、荷莫茲海峽風險、油價波動與通膨疑慮影響，風險資產一度承壓；但下旬隨油價回落、AI與半導體題材重新吸引資金，股市出現反彈。固定收益部分較不受投資人青睞，持續呈現外流態勢，台股的部分，指數高檔投資人風險意識較高，惟國泰動能高息（00400A）除息公布後，呈現淨流入表現亮眼。